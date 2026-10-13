Das Wasser spritzt fontänenartig in die Höhe. Mal im Takt zur Musik, mal um den nächsten Act anzukündigen. Die Wasserstrahlen leuchten abwechselnd in Blau, Grün und Rot. Inmitten eines Beckens mit 120 Tonnen Wasser liegt eine runde Bühne: eine schwimmende Manege. Am Freitagabend feierte der ukrainische Waterland-Circus in Ehrenfeld Premiere. Das rund zweistündige Programm ist eine Mischung aus Akrobatik, Tanz sowie Licht- und Wassershow. Die Nummern finden am, im und über dem Becken statt.

Waterland Köln: Luftakrobatik, Seifenblasen und

Das Kölner Publikum hat die ukrainischen Artisten mit warmem Applaus und Jubel empfangen. Erstmals gastiert Waterland in Köln – und das noch bis zum 8. November. Waterland ist ein ukrainischer Nationalzirkus, der sich nach Ausbruch des Krieges dazu entschlossen hat, mit seinem Programm im Ausland zu touren – aus stationären Zirkussen in Kiew und Odessa ist notgedrungen ein Wanderzirkus geworden. Die Artisten wurden an staatlichen Zirkusschulen in der Ukraine ausgebildet. Ihre temporeiche Show wartet mit einigen Höhepunkte auf.

09.10.2026, Köln: 120 Tonnen Wasser in der Manege Der Waterland-Zirkus aus der Ukraine gastiert erstmals in Köln Foto: Arton Krasniqi Copyright: Arton Krasniqi

Gleich in der ersten Nummer brillieren die Turner Viktor Baboshko und Yaroslav Handei am Reck mit absolut synchronen Bewegungen. Die Luft kurz anhalten muss man, als Oleksandr Khorolskyi mit verbundenen Augen und übergestülpter schwarzer Haube auf dem Hochseil balanciert – ohne Sicherung. Das meistert er geschmeidig und mit sicheren Bewegungen – seine Partnerin in der Höhe, Vladyslava Alieva, vollführt einen Spagat auf dem Seil. Zwischen den Nummern unterhält Clown Buba alias Oleg Liostaiev, der mit seiner Trillerpfeife Leute aus dem Publikum zu sich auf die Bühne holt, und zum Mitmachen und Mitklatschen animiert. Mit einem Zaubertrick und einer Trampolineinlage beweist auch der Clown seine artistischen Fähigkeiten. Doch am besten ist er, wenn er das Publikum liebevoll bloßstellt.

Auch die Lichtshow mit bunten Leuchtstäben, die Jonglage mit übergroßen Würfeln und die Luftakrobatik überzeugen. Die erste Hälfte gipfelt in einer Darbietung, bei der sich die Artisten an Stangen in akrobatische Positionen bringen. Die Stangen werden zunächst auf den Schultern, später auf der Stirn anderer Artisten getragen. Als die zierliche Vladyslava Alieva die Stange hochklettert, sich auf ein Fahrrad setzt und sich damit schnell im Kreis dreht, ist das Staunen im Publikum groß.

Auf dem Hochseil balancierten Oleksandr Khorolskyi und Vladyslava Alieva Copyright: Arton Krasniqi

Es gibt Nummern mit dramatisch-rockiger Musik und ruhigere Akrobatik- und Tanzeinlagen, die verträumt daherkommen. In „Regenbogenfantasie“ lassen Anastasiia und Andrii Friedman gigantische Seifenblasen in der Manege umherschweben.

Kostüme mit Meeresmustern und sehr auffälligen Hüten, von denen Perlenschnüre herunterhingen. Copyright: Maria Gambino-Freyn

Neben den zahlreichen Wasser- und Lichteffekten sorgen die größtenteils kreativen und detailreich gestalteten Kostüme für ein stimmiges visuelles Gesamtbild. Es gibt Reptilien- und Unterwassermuster, Meerjungfrauen, außerdem Piraten und weiße Engel. Glitzer, Perlen, bunte Federn und ausgefallene Kopfbedeckungen fehlen ebenfalls nicht.

Waterland Köln: Eine visuell starke Show

Die Artistin drehte sich schnell mit dem Rad. Die Stange trug ein Kollege auf einer Schulter. Copyright: Arton Krasniqi

Der Zirkus zieht mit insgesamt 50 Beschäftigten, mehreren Wohnwagen und Lkw von Stadt zu Stadt. Während des dreitägigen Aufbaus des Zirkus plant Leiter Dmytro Trunov einen Tag nur für das Befüllen des Beckens ein.

„Sirenen mit sanfter Stimme“: Luftakrobatik in Fischernetzen über dem Becken. Copyright: Arton Krasniqi

Das Waterland-Logo hat die Farben der ukrainischen Flagge: Blau und Gelb. Der Krieg ist in der Show kein Thema, seine Folgen sind im Ensemble dennoch spürbar. Viele Eltern in der Crew seien von ihren Kindern getrennt. „Am Anfang waren die noch mit dabei, aber leider geht der Krieg schon so lange. Die Kinder müssen zur Schule“, sagte er dieser Redaktion im Vorfeld zur Premiere. Trotz der gelegentlich anstrengenden Musik ist Waterland vor allem ein visuell wirkungsvoller Zirkusabend – farbenprächtig, abwechslungsreich und mit artistischen Höhepunkten. Bisweilen kann die recht laute Musik vom Band anstrengend sein. Eine Computerstimme übernimmt die Ansagen. Eine persönliche Ansprache – selbst mit starkem Akzent und wenigen Worten – hätte der Show allerdings noch mehr Charme verliehen.

Waterland-Circus, Liebigstraße/ Ecke Pettenkoferstraße,Freitag-Vorstellungen sind um 15.30 Uhr und um 19 Uhr. Samstags zusätzlich um 12 Uhr, sonntags um 12 Uhr und 16 Uhr. Die Tickets kosten zwischen 21,50 und 42 Euro.