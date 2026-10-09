Das Wasser spritzt fontänenartig in die Höhe. Mal im Takt zur Musik, mal um den nächsten Act anzukündigen. Es leuchtet abwechselnd in blau, grün und rot. Die runde Bühne liegt mitten in einem Pool, der aus 120 Tonnen Wasser besteht: eine schwimmende Manege. Am Freitagabend feierte der ukrainische Waterland Circus in Ehrenfeld Premiere. Das rund zweistündige Programm ist eine Mischung aus Akrobatik, Tanz sowie Licht- und Wassershow.

Die Nummern finden am, im und über dem Becken statt. Die Artisten balancieren auf einem Seil über dem Wasser und Luftakrobatinnen drehen und schwingen sich in einem Fischernetz, lassen sich kontrolliert fallen – um dann ins Wasser zu tauchen. Die temporeiche Show mit kreativen und detailreichen Kostümen bietet einige Höhepunkte. Zwischen den Acts unterhält Clown Buba.

09.10.2026, Köln: 120 Tonnen Wasser in der Manege Der Waterland-Zirkus aus der Ukraine gastiert erstmals in Köln Foto: Arton Krasniqi Copyright: Arton Krasniqi

Waterland: 27 Artisten, 50 Beschäftigte

Das Kölner Publikum hat die ukrainischen Artisten mit warmem Applaus und Jubel empfangen. Erstmals gastiert Waterland in Köln – und das noch bis zum 8. November. Waterland ist ein ukrainischer Nationalzirkus aus Kiew, der sich nach Ausbruch des Krieges dazu entschlossen hat, mit seinem Programm im Ausland zu touren – aus einem stationären Zirkus in Kiew und Odessa ist notgedrungen ein Wanderzirkus geworden. Ende 2023 kam Waterland erstmals nach Deutschland. Seitdem präsentieren 27 Artisten ihr Können. Der Zirkus reist mit insgesamt 50 Beschäftigten umher.

Ein ausführlicher Bericht folgt am Samstagmorgen.