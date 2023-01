Ende der Freibadsaison Rund 700 Hunde planschen im Kölner Stadionbad

Köln – Rund 700 Hunde haben am Sonntag beim 7. Kölner Hundeschwimmen ein Bad im Freibad am Müngersdorfer Stadion genommen. Vielfach gingen auch Frauchen oder Herrchen mit ins Wasser, wie Franziska Graalmann, Sprecherin von KölnBäder, berichtete. Das Hundeschwimmen läutet traditionell das Ende der Badesaison ein, bevor das Freibad im Herbst schließt.



Auch auf der Rutsche haben die Hunde eine gute Form hingelegt. Copyright: Uwe Weiser

Für die Hunde bedeute das Hundeschwimmen einen großen Spaß, so Graalmann. Viele hätten sich geworfenen Bällen und anderen Spielzeugen hinterher ins Wasser gestürzt und dort ausgelassen gespielt und getobt. Ein Unterwasserfotograf hielt die fröhlichen Szenen fest. Und auch die Menschen hätten die unbeschwerte Badeparty mit ihren Hunden nach der Lockdownzeit sehr genossen, hieß es. Hunderte E-Tickets hatten die Veranstalter bis Freitag bereits verkauft.

Nicht nur im Stadionbad dürfen Hunde plantschen. Am Samstag war das auch im Waldbad Dünnwald möglich, am 25. September öffnet das Freibad Elsdorf für Hunde und am 10. Oktober das Aquarena in Pulheim. (red, dpa)