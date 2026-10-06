Entwarnung im Kölner Zoo: Die Testung von 189 Vögeln auf das Vogelgrippe-Virus hat keine weiteren positiven Fälle ergeben. „Wir sind uns inzwischen zu 100 Prozent sicher, dass wir das Virus über einen Züchter in Belgien zu uns geholt haben“, sagte Zoodirektor Theo Pagel am Montag. Auch bei diesem Züchter, der dem Zoo 27 Enten geliefert hatte, waren mit dem Vogelgrippe-Virus infizierte Tiere gefunden worden. „Zum Glück haben wir das bei uns in der Quarantäne festgestellt. Unsere Sicherheitsmaßnahmen haben gegriffen“, sagte Pagel.

Zwei an Vogelgrippe verendete Enten

Vor einer Woche hatte der Zoo öffentlich gemacht, dass bei zwei in der Quarantäne verendeten Tieren das Virus festgestellt worden war. Weitere 25 Tiere mussten daraufhin gekeult werden. Hippodom und Eulenkloster sind seither geschlossen, weil frei fliegende Vögel dort nicht abgetrennt untergebracht werden können. Auch die Flugshow findet seither nicht statt. Zudem verlangte das Kölner Veterinäramt die Testung von zehn Prozent des Vogelbestands im Kölner Zoo. Diese Testungen sind inzwischen abgeschlossen und haben bei 189 Vögeln keinen positiven Befund gebracht.

Alle Vögel sind in so genannten „Seucheneinheiten“ untergebracht, diese sind streng voneinander getrennt und werden von unterschiedlichen Tierpflegern betreut. „So können wir sicherstellen, dass keine Übertragung von einer Einheit zur nächsten stattfindet“, sagte Pagel. Da es keine weiteren Vogelgrippe-Fälle gibt, hofft der Zoodirektor nun darauf, zumindest den Hippodom im Laufe der Woche wieder öffnen zu können. In drei bis vier Wochen werde noch eine Nachtestung durchgeführt: „Um ganz sicher zu gehen.“

Die 27 Enten waren angeschafft worden, um den Bestand aufzufüllen. Das sei üblich im Herbst, sagte Pagel. Nach dem Vogelgrippe-Schock wird es nun erstmal keine neuen Entenvögel für den Kölner Zoo geben.