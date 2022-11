Köln – Im Außenbereich des Waschraums des jüdischen Friedhofs in Köln-Vogelsang hat ein Unbekannter am Mittwochabend ein Feuer gelegt. Die Tat geschah gegen 19 Uhr. Zeugen löschten die Flammen mit einem Eimer Wasser. Verletzt wurde niemand. Die Außenwand des Gebäudes neben dem Friedhofseingang wurde im unteren Bereich verrußt. Polizisten stellten am Brandort Reste eines Glasbehältnisses sicher, die nun kriminaltechnisch untersucht werden. Da nach jetzigem Stand ein politisch motivierter Hintergrund nicht auszuschließen sei, habe die Kriminalinspektion Staatsschutz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, berichtete ein Polizeisprecher.

Polizei Köln bittet um Hinweise von Zeugen

Tatverdächtig ist nach Zeugenangaben ein circa 1,90 Meter großer und dünner Mann. Er soll einen kurzen, dunklen Bart tragen und mit dunkelgrüner Wollmütze, dunkelblauem Oberteil mit langen Ärmeln sowie einer dunklen, löchrigen Jeans bekleidet gewesen sein. Der Mann habe einen Rucksack dabei gehabt. Nach der Tat sei er in Richtung der Straßenbahnhaltestelle Westfriedhof gegangen. Zeugen, die weitere Angaben machen können, bittet die Polizei um Hinweise an die Rufnummer 0221-229 0. (red)