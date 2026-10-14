„Best American Bar“Wichtiger Cocktail Award geht nach Köln – Diese Bar überzeugte

Gute Nachrichten für die Kölner Cocktailszene: Die 2024 eröffnete Bar Zest and Spice an der Lindenstraße wird im neuen Barguide des Falstaff-Magazins als American Bar des Jahres 2027 geführt. Inhaber Indika Silva und Barchef Samuel Antonio-Bernardo sind bei der „Falstaff Bar & Spirits Award Night“ am vergangenen Sonntag ausgezeichnet worden. Mit 95 Punkten erhielten sie die höchste Wertung unter den ausgezeichneten Cocktailbars des Abends.

Zest and Spice: Cocktails nach der Farbpalette

Bei Antonio-Bernardos und Silvas Konzept „I can taste color“ wird die sich regelmäßig wandelnde Getränkekarte nach Farben sortiert. Eine Farbe steht dabei für jeweils eine der fünf Geschmacksrichtungen: Gelb steht zum Beispiel für fruchtig, Rot für kräftig, Lila für exotisch und Blau für spritzig. Seit der Eröffnung wurde die Bar bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als „Bar des Jahres“ beim Fizzz-Award, für die „Barkarte des Jahres“ bei den Mixology Bar Awards und als „Neueröffnung des Jahres“ bei den Falstaff Bar Awards.

Zur Begründung hieß es unter anderem: „Im Zest and Spice werden exotische Noten zur Basis neuer und dabei stets harmonischer Geschmacksbilder“. Barchef Samuel Antonio-Bernardo widmete den Preis seinem Team, denn krankheitsbedingt hatte er in diesem Jahr selbst nur selten hinter dem Tresen gestanden.

Antonio-Bernardo sagt: „Wir wollten eine Bar schaffen, die ihre eigene Sprache spricht und Menschen auf eine neue Art für Cocktails begeistert.“

Barchef Samuel Antonio-Bernardo und Inhaber Indika Silva im Zest and Spice. Copyright: Annika Müller

Neben dem Zest and Spice betreibt Indika Silva seit 2016 außerdem das Toddy Tapper im Agnesviertel. Die Award-Night fand im Berliner „Hotel de Rome“ und damit erstmals in Deutschland statt. 16 Auszeichnungen gingen an Wein- und Cocktailbars, Bartender und Teams des Landes. Zum Beispiel ging der Award „Neueröffnung des Jahres“ an das Brother Louis in Stuttgart. Höhepunkt des Abends war der Ehrenpreis für die Münchner Barlegende Charles Schumann. (gam)