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Fest im RheinauhafenKinder und Jugendliche feiern in Köln ihren großen Tag

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20.09.2026, Köln: Der Weltkindertag wird mit einem großen Familienfest im Rheinauhafen gefeiert. Das Wetter ist leider regnerisch und windig. Foto: Uwe Weiser

Der Weltkindertag wurde mit einem großen Familienfest im Rheinauhafen gefeiert. Das Wetter ist leider regnerisch und windig.

Copyright: Uwe Weiser

Tausende Mädchen und Jungen kamen zum Weltkindertagsfest. Zwischen Musik, Spielen und Aktionen ging es um Kinderrechte.

Ein starkes Signal für mehr Optimismus und Vertrauen in unsere Pänz – so könnte man das Motto des 35. Weltkindertages am Sonntag in Köln deuten: „Starke Kinder, starke Zukunft“ – gerade in unruhigen Zeiten steht die jüngste Generation für Hoffnung in der Gesellschaft.

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