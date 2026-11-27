Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Donnerstag (26. November) am Flughafen Köln/Bonn einen 28-Jährigen festgenommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, lag gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl vor. Ihm wird vorgeworfen, Ausländer eingeschleust zu haben.

Haftbefehl wegen Fluchtgefahr

Der mutmaßliche Schleuser erschien gegen 14 Uhr zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle für einen Flug nach Istanbul. Bei der Überprüfung seiner Daten stellten die Bundespolizisten fest, dass die Staatsanwaltschaft Köln den Mann zur Festnahme ausgeschrieben hatte. Als Grund für den Untersuchungshaftbefehl war Fluchtgefahr angegeben.

Die Beamten nahmen den Gesuchten noch an der Kontrollstelle fest und brachten ihn zunächst zur Dienststelle der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige zur weiteren Vollstreckung des Haftbefehls an das Polizeipräsidium Köln übergeben. (red)