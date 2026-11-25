Es sollte ein unbeschwerter Urlaub in der Türkei werden: Der Flug, den Sabrina B. zusammen mit ihrer Mutter und ihrer siebenjährigen Tochter gebucht hat, soll an einem späten Freitagabend in den Herbstferien vom Flughafen Köln/Bonn starten. Als die 38-Jährige ihre Mutter und Tochter mit dem Gepäck vor dem Terminal absetzt und ihr Auto auf einen Parkplatz fährt, ahnt sie nicht, welches Erlebnis kurz darauf ihre Welt ins Wanken bringt. Ein Mann filmt sie mutmaßlich auf einer Flughafentoilette – und sie ist nicht das einzige Opfer.

„Ich möchte mit meiner Geschichte andere Frauen erreichen, mögliche weitere Betroffene ermutigen, sich zu melden, und vor allem auch Menschen dazu bewegen, nicht wegzuschauen, wenn jemand um Hilfe ruft“, sagt Sabrina B. „Denn ich habe an diesem Abend um Hilfe gerufen. Und niemand hat geholfen.“

Täter läuft mit heruntergezogener Hose davon

Nach dem Parken betritt die 38‑jährige gebürtige Kölnerin an diesem Abend das Terminal 1. Zwischen den Bahnsteigen der Deutschen Bahn und der Check-in-Halle befinden sich auf einer Zwischenebene Toiletten. Gegen 20.30 Uhr sucht Sabrina B. die Damentoilette auf. „Ich war in der mittleren Kabine und habe ein komisches Geräusch gehört“, berichtet sie. Eine Art Rascheln. Dann habe sich von links eine Hand unter der nach unten hin offenen Kabinenwand zu ihr durchgeschoben. „Es war eine Männerhand. Ich habe kein Handy gesehen, aber ich glaube, dass ich gefilmt wurde.“ Sie habe laut geschrien, berichtet Sabrina B., und sei dann aus der Toilette gerannt.

Ihre Reaktion ist geistesgegenwärtig: Sie hält die Tür zu den Damentoiletten zu, ruft nach Hilfe, will nicht, dass der Mann flieht. Sabrina B. hat Kraft und Mut, die gebürtige Kölnerin engagiert sich in der freiwilligen Feuerwehr. „Da standen mehrere Menschen, aber niemand hat reagiert“, sagt die 38‑Jährige. Der Mann in der Toilette zieht plötzlich ruckartig an der Tür, kann sie öffnen, stößt Sabrina B. zu Boden und läuft mit heruntergelassener Hose davon. „Er war untenherum nackt“, sagt sie.

Mich beschäftigt immer noch, dass niemand geholfen hat, auch mir nicht. Sabrina B.

„Ich habe noch gerufen: Haltet ihn auf“, sagt die 38‑Jährige. Aber niemand von den anderen Fluggästen habe reagiert. „Mich beschäftigt immer noch, dass niemand geholfen hat, auch mir nicht.“ Nach dem Vorfall habe sie am ganzen Körper gezittert und dann selbst die 110 gewählt. Beamte der Bundespolizei, die am Flughafen ihre Dienststelle haben, nahmen noch vor Ort die Aussage von Sabrina B. auf. Der entblößte Mann, der auf der Damentoilette mutmaßlich auf Frauen gewartet hatte, konnte trotz der Fahndung durch die Bundespolizei am Flughafen nicht gefasst werden.

Zumindest an diesem Abend nicht. Die Bundespolizei bestätigt, dass sie die Aufnahmen der Videokameras an die zuständige Kriminalpolizei weitergegeben hat. Anhand dieser Aufnahmen konnte diese nun einen 27-jährigen Tatverdächtigen identifizieren. Der mutmaßliche Täter ist laut Kriminalpolizei wohnhaft im Raum Aachen. „Gegen ihn richtet sich das Verfahren wegen des Verdachts der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen“, teilt ein Sprecher der Kölner Polizei mit. Die Ermittlungen dauerten an.

Drei ähnliche Vorfälle am Flughafen in den letzten vier Monaten

Sie habe den Flughafen immer für einen sehr sicheren Ort gehalten, so die 38-Jährige: „Ich hätte nie gedacht, dass es an so einem überwachten Ort zu so einer Situation kommt.“ Wie unsere Redaktion erfuhr, ist Sabrina B. kein Einzelfall. „Im Jahr 2026 wurden durch die Polizei Köln bislang drei solcher Delikte auf den öffentlichen Toiletten des Flughafens Köln/Bonn registriert“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. „Ein Sachverhalt ereignete sich im August, zwei weitere im Oktober.“ Bei einem Vorfall Anfang Oktober hätten Beamte am Tatort eine männliche Person angetroffen und deren Mobiltelefon sichergestellt – bei dem Tatverdächtigen handelte es sich ebenfalls um den 27-Jährigen aus Aachen.

Wie kann jemand also mutmaßlich zweimal dieselbe Tat am selben Ort begehen, ohne dass jemand verhindert, dass dies wieder passiert? Und wer trägt letztendlich die Verantwortung dafür, dass solche Taten verhindert werden? Die Antwort auf die Frage bleibt offen. Die Bundespolizei vor Ort sagt, sie sei nicht zuständig: „Die allgemeine Gefahrenabwehr sowie Strafverfolgung liegt hier im Bereich der Landespolizei, ebenso wie die sachbearbeitende Zuständigkeit in Fällen sexueller Belästigung“, teilt die Behörde mit. Haftgründe lägen nicht vor, heißt es aus dem Kölner Polizeipräsidium. Untersuchungshaft wegen Wiederholungsgefahr ist im Gesetz nur für schwere Straftaten vorgesehen. Das Hausrecht habe grundsätzlich der Betreiber des Flughafens.

Sicherheitspersonal des Flughafens rund um die Uhr im Einsatz

Der Flughafen verweist jedoch wiederum auf die Sicherheitsbehörden: Die Zuständigkeit liege in diesem Fall vollständig bei der Polizei. „Ein Hausverbot wird dann geprüft und gegebenenfalls verhängt, wenn das Verhalten einer Person Sicherheit oder Ordnung auf dem Flughafengelände stört oder gefährdet“, erklärt der Sprecher auf Nachfrage. Auch hier arbeite man eng mit den Sicherheitsbehörden zusammen. Ob es für den mutmaßlichen Täter verhängt wurde, ist nicht bekannt: Zu laufenden Ermittlungen will sich der Flughafen nicht äußern.

Um für die Sicherheit von Fluggästen und Besucherinnen und Besuchern zu sorgen, gibt es auch einen Sicherheitsdienst vor Ort. „Am Flughafen Köln/Bonn ist rund um die Uhr Sicherheitspersonal des Flughafenbetreibers im Einsatz, das zur Sicherstellung eines geordneten Betriebs beiträgt“, so der Sprecher. Unter anderem gebe es Streifen durch die Security sowie eine Videobeobachtung in den Terminals. Zu Details des Sicherheitskonzepts und zur Anzahl des Sicherheitspersonals äußere man sich jedoch grundsätzlich nicht öffentlich.

Opfer kämpfen mit psychischen Folgen der Tat

„Was an diesem Abend passiert ist, hat nicht einfach mit dem Verlassen der Toilette aufgehört“, sagt Sabrina B. Sie sei seit dem Vorfall in Behandlung und krankgeschrieben. „Ich habe mit den psychischen Folgen zu kämpfen, leide unter Albträumen und mein Sicherheitsgefühl ist massiv erschüttert. Ich habe seitdem keine öffentliche Toilette mehr betreten.“

Als Mutter fragt man sich unweigerlich, ob man sein eigenes Kind in einer solchen Situation hätte schützen können. Sabrina B.

Was sie zusätzlich beschäftige, sei die Frage, was hätte passieren können. „Wenn man sich vor Augen führt, dass sich ein fremder Mann offenbar gezielt in einer Damentoilette aufhält, um Frauen heimlich zu filmen, kommen zwangsläufig weitere Ängste auf“, so die 38‑Jährige. Was wäre gewesen, wenn er ein Messer dabei gehabt hätte? Wenn er sie angefasst oder sogar vergewaltigt hätte? Besonders schlimm sei der Gedanke, was gewesen wäre, wenn ihre siebenjährige Tochter an diesem Abend mit ihr in der Toilettenkabine gewesen wäre. „Als Mutter fragt man sich unweigerlich, ob man sein eigenes Kind in einer solchen Situation hätte schützen können.“

Hier gibt es Hilfe

Opferschutzportal Nordrhein-Westfalen: Unter opferschutzportal.nrw gibt es grundlegende Informationen rund um den Opferschutz – von wichtigen Anlaufstellen über Beratungsangebote bis hin zu weiterführenden Portalen.Die Opferbeauftragte NRW ist erreichbar unter der Hotline 0800 3345667 und per E-Mail an poststelle@opferbeauftragte.nrw.de .Wichtige Notrufnummern:110: Polizei (bei akuter Gefahr oder für eine sofortige Strafanzeige)116 006: Opfer-Telefon des WEISSEN RING e. V. (bundesweit, täglich von 7:00 bis 22:00 Uhr)116 016: Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ (rund um die Uhr, kostenfrei und anonym, auch mit Beratung in mehreren Sprachen)0800 1239900: Hilfetelefon Gewalt an Männern116 111: Nummer gegen Kummer (Kinder- und Jugendtelefon)