Der Kölner Zoll hat knapp zwei Tonnen Drogen mit einem Straßenverkaufswert von knapp 40 Millionen Euro in einer Müllverbrennungsanlage vernichten lassen. Den größten Teil davon macht Marihuana aus, wie Zollsprecher Jens Ahland sagte. „Diese Menge, die wir heute vernichten, die ist schon außergewöhnlich.“

Im vergangenen Jahr stellte der Kölner Zoll laut Ahland mehr als 15 Tonnen Drogen sicher, darunter mehr als 12 Tonnen Marihuana. Die Drogen wurden überwiegend am Flughafen Köln/Bonn entdeckt. Dort finde der Zoll Nacht für Nacht Drogen in Paketen. Bei den Kontrollen setze er Spürhunde und Röntgentechnik ein. Auch bei Flugreisenden werde der Zoll immer wieder fündig. Die Mengen seien jedoch deutlich geringer als im Paketverkehr.

Die Zahl der Marihuana-Funde habe sich seit 2021 jedes Jahr verdoppelt und von 2024 auf 2025 sogar verdreifacht, sagte Ahland. Das Marihuana komme in großen Mengen aus den USA. Auch nach der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland im April 2024 bleibe der Schmuggel per Paket verboten. (dpa)