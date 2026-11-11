Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Dienstag (10. November) am Flughafen Köln/Bonn einen 23-jährigen georgischen Staatsangehörigen kontrolliert, der sich mehr als dreieinhalb Jahre unerlaubt in Deutschland aufgehalten hatte. Bei der Überprüfung des Mannes stießen die Beamten und Beamtinnen zudem auf eine weitere Auffälligkeit.

Der 23-Jährige wollte nach Angaben der Behörde einen Flug nach Istanbul antreten und legte bei der Ausreisekontrolle seinen georgischen Reisepass vor. Als die Bundespolizisten und Bundespolizistinnen die Einreisestempel überprüften, stellten sie fest, dass die letzte dokumentierte Einreise nach Deutschland bereits im Jahr 2022 erfolgt war. Damit hielt sich der Mann insgesamt 1.334 Tage unerlaubt im Land auf.

Fingerabdrücke führen zu weiterem Datensatz

Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen nahmen die Einsatzkräfte die Fingerabdrücke des Reisenden und führten einen biometrischen Abgleich durch. Dabei ergab sich ein Treffer zu einem bereits vorhandenen Personendatensatz mit abweichenden Personalien, der unter einer russischen Staatsangehörigkeit geführt wurde.

Der vorgelegte georgische Reisepass wies laut Bundespolizei keine erkennbaren Fälschungsmerkmale auf. Wie es zu den unterschiedlichen Personalien kam, konnte vor Ort zunächst nicht geklärt werden und ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro zahlen. Die Beamten und Beamtinnen veranlassten außerdem eine Ausschreibung im Zusammenhang mit einer dreijährigen Wiedereinreisesperre bis zum 9. November 2029. Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte der Mann seine geplante Reise nach Istanbul antreten. (red)