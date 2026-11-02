Die Bundespolizei hat am Flughafen Köln/Bonn einen Mann aufgehalten, der nach Antalya fliegen wollte. Statt in die Türkei ging es für ihn allerdings in die Justizvollzugsanstalt.

Reisender konnte 8.400 Euro nicht bezahlen

Bei der Ausreisekontrolle hatten die Beamtinnen und Beamten festgestellt, dass gegen den Mann gleich drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Bonn vorlagen. Neben Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis hatte er auch gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.

Um zu verhindern, dass die Haftbefehle vollstreckt werden, hätte der Reisende insgesamt 8400 Euro zahlen müssen. Die einzelnen Forderungen beliefen sich laut Polizei auf 3500 Euro, 2800 Euro und 2100 Euro. Da der Mann keinen der Beträge begleichen konnte, übergab die Bundespolizei ihn an die Justizvollzugsanstalt in Siegburg. (red)