Am Flughafen Köln/Bonn hat die Bundespolizei zwischen Dienstag und Donnerstag drei per Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen. In zwei Fällen konnten die Gesuchten eine Haftstrafe durch die Zahlung einer Geldstrafe abwenden.

Am Dienstag (22. September) kontrollierten die Einsatzkräfte einen 41-jährigen Rumänen nach seiner Einreise aus Neapel. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen Betrugs vor. Ein Freund des Mannes bezahlte die Geldstrafe von 2120 Euro, wodurch der 41-Jährige eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe umging und die Wache verlassen konnte.

Bundespolizei nimmt drei Gesuchte am Flughafen Köln/Bonn fest

Am folgenden Tag wurde ein 35-jähriger Türke im Terminal 2 überprüft. Obwohl er keine Ausweisdokumente bei sich hatte, stellten die Beamten und Beamtinnen fest, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main nach ihm suchte. Da der wohnungslose Mann die geforderte Geldstrafe von 600 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er für eine 20-tägige Haftstrafe in die JVA Siegburg gebracht.

Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul am Donnerstag (24. September) wurde eine 35-jährige Deutsche überprüft. Die Staatsanwaltschaft Dortmund hatte sie wegen Trunkenheit im Verkehr zur Festnahme ausgeschrieben. Ihr Ehemann beglich die Geldstrafe von 1410 Euro, woraufhin das Paar die Reise antreten konnte. (red)