Seit Anfang Februar kontrollieren die beiden neuen Blitzer auf der Zoobrücke die Geschwindigkeit – seither hat sich die Zahl der Tempoverstöße um knapp 22 Prozent reduziert. Inzwischen registrieren die Geräte in beiden Fahrtrichtungen zusammen 275 Verstöße pro Tag, anfangs waren es 352. Das teilte die Stadt mit, der Stichtag war der 16. September.

Laut eines Sprechers haben sich die Geräte im Testbetrieb bewährt. Ob sie dauerhaft bleiben, und ob die Stadt sie weiter mietet oder kauft, soll die Politik entscheiden. Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres möchte die Verwaltung der Politik die Vorlage zur Entscheidung vorlegen.

110.000 Euro Kosten für Testbetrieb

Die Kosten für den Testbetrieb hatte die Stadt in der Vergangenheit mit rund 110.000 Euro angegeben. Weil es laut Stadt auf der Zoobrücke an der Infrastruktur für Strom fehlt, werden die beiden Blitzer mit Brennstoffzellen betrieben.

Der größte Übeltäter in Richtung Nippes wurde mit 163 Kilometern pro Stunde (km/h) gemessen, jedes 203. Fahrzeug wurde geblitzt. In die andere Richtung lag der negative Spitzenwert bei 184 km/h, hier wurde jedes 216. Fahrzeug geblitzt. Der Bußgeldkatalog sah laut Stadt für beide „Spitzenreiter“ 700 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot vor.

Tempo 50 seit 1. Oktober 2023

Von den 13,87 Millionen gemessenen Fahrzeugen wurden 66.352 geblitzt. Das entspricht einer Quote von 0,48 Prozent.

Seit 1. Oktober 2023 gilt auf der Zoobrücke Tempo 50 statt 80. Kurz danach kam heraus, dass die Stadt das neue Tempolimit gar nicht kontrollieren kann. Teils waren die Blitzer seit 2014 kaputt. Bundesweit verursachten die defekten Blitzer Häme, unter anderem das Satire-TV-Magazin „extra 3“ schrieb: „Realer Irrsinn: Kaputte Blitzer auf Kölner Zoobrücke“. (mhe)