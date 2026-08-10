Montagsspiel – „Wenn Fußball ausgrenzt“ – in der Kölschbar

Ist Sport unpolitisch? Beim Montagsspiel diskutieren Gregor Ryl und Peter Farhangian einmal im Monat mit wechselnden Experten über Fußball, Gesellschaft und Politik. Im August geht es mit David Johannes Berchem um Diskriminierung im Fußball.

Wann? Montag, 10. August, 19.30 bis 21 UhrWo? Kölschbar, Lindenstraße 56Wie viel? 12 Euro

Tischtennis-Rundlauf-Turnier am Ebertplatz

Ob Anfänger:in oder Profi: Am Ebertplatz entscheidet nur das nächste Match. Je nach Wetter wird an den festen Platten neben dem Brunnen oder in der Passage an mobilen Platten gespielt. Das Turnier ist Teil von „Unser Ebertplatz“, das seit 2019 mit Konzerten, Flohmärkten und Sportangeboten die Zwischennutzung belebt.

Wann? Dienstag, 11. August, 19 bis 21 UhrWo? EbertplatzWie viel? Kostenlos

Feierabend-Cleanup am Deutzer Rheinufer

Alle zwei Wochen trifft sich die Cleanup-Crew mittwochs nach Feierabend am Rheinufer in Deutz, um gemeinsam Müll zu sammeln und neue Leute kennenzulernen. Treffpunkt ist im Rheinpark unter der Zoobrücke. Bei Gewitter fällt die Aktion aus.

Wann? Mittwoch, 12. August, ab 17 UhrWo? Deutzer RheinuferWie viel? Kostenlos

Bingo im Bumann & Sohn

Der Bingo-Abend steigt im Bumann & Sohn Copyright: Bumann & Sohn

Bingo-Abend im Bumann & Sohn in Ehrenfeld. Die Bingozettel kosten 50 Cent – ein eigener Stift kann mitgebracht werden.

Wann? Donnerstag, 13. August, 18.30 bis 22 UhrWo? Bumann & Sohn, EhrenfeldWie viel? Kostenlos

Rausgegangen Filmabend im Open-Air-Kino

Beim Rausgegangen-Filmabend läuft die von der Community ausgewählte Komödie „10 Dinge, die ich an dir hasse“ im Original mit Untertiteln – unter freiem Himmel.

Wann? Donnerstag, 13. August, 19 bis 23.45 UhrWo? Naturstrom Open-Air-Kino, Harry-Blum-Platz 1Wie viel? 12 bis 22 Euro

„Art Bazaar“-Kunstmarkt in Ehrenfeld

Beim „Art Bazaar“ zeigen regionale Künstler ihre Werke zu kleinen Preisen. In entspannter Atmosphäre kann gestöbert und geplaudert werden. Mit jedem Kauf wird außerdem ein soziales Projekt unterstützt.

Wann? Freitag, 14. August, 17 bis 21 UhrWo? Bunker k101, Körnerstraße 101Wie viel? Kostenlos

Straßenfest im Agnesviertel

Im Agnesviertel gibt es Kölsch, Kunsthandwerk und Musik von lokalen Acts. Zwischen Altbauten und Agneskirche steht die Veedelskultur im Mittelpunkt.

Wann? Samstag, 15. August, 11 bis 21 UhrWo? Agnesviertel, KölnWie viel? Kostenlos

Flohmarkt in Nippes

Auf dem Wilhelmplatz bieten mehr als 150 Händler:innen Bücher, Möbel, Schmuck und weitere Trödelstücke an. Der Flohmarkt gehört zu den Klassikern in Köln.

Wann? Sonntag, 16. August, 11 bis 18 UhrWo? Wilhelmplatz, NippesWie viel? Kostenlos