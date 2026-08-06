Eine großzügige Dachterrasse, auf der Yogakurse unter freiem Himmel stattfinden können: Das neue Yogastudio „The Roof“ will in Vogelsang eine Auszeit von der Enge der Stadt bieten. Eröffnung feiert es am Donnerstag, 6. August. Es handelt sich um einen zweiten Standort des bekannten Kölner Studios „The Yogaloft“ im Agnesviertel.

Dieses besteht seit über 20 Jahren und zählt zu den ersten Studios für Vinyasa Yoga in Deutschland, einem dynamischen Yogastil, der sich durch fließende Bewegungsabfolgen auszeichnet. 2024 hat Laura Corraine das Yogaloft übernommen und möchte mit der Neueröffnung von „The Roof“ nun mehr Entwicklungsmöglichkeiten schaffen und den regulären Kursbetrieb in der Innenstadt entlasten.

Outdoor-Yoga auf 70 Quadratmetern

Das Herzstück des neuen Studios ist die ungefähr 70 Quadratmeter große Terrasse, auf welcher zukünftig unter anderem Kurse während des Sonnenauf- und Sonnenunterganges stattfinden sollen. Für Corraine war genau dieser Außenbereich ausschlaggebend bei der Auswahl des neuen Standorts. „Ich glaube, wir alle, die wir in der Stadt leben, haben das Gefühl, dass es diese Schnelllebigkeit und Enge gibt. Dieser weite Blick fehlt und den haben wir hier.“

Im Durchschnitt 40 Kurse pro Woche umfasse das künftige Programm für Anfänger und Fortgeschrittene. Das Lehrerteam habe vielfältige berufliche Hintergründe – von Physio- und Ergotherapie bis zu Tanz und Pädagogik. Ein facettenreiches Kursangebot soll genau das widerspiegeln. Um auch die internationale Community anzusprechen, finden einige Kurse auf Englisch statt.

„The Roof“ soll auch Event-Location werden

Im Mittelpunkt stehe jedoch nicht allein der Sport. „Wir möchten nicht nur Räume für Yoga schaffen, sondern Orte der Begegnung, der Ruhe und der Verbindung – gerade auch in einem Veedel am Rande der Stadt“, sagt Corraine.

Neben den Yogakursen sind deshalb auch Coachings, gemeinsame Mittagessen und weitere Events geplant. Die Räumlichkeiten sollen zudem für Veranstaltungen vermietet werden.

Vor allem in einer Großstadt seien Orte der Gemeinschaft wichtig. „Wir haben unglaublich viele Menschen, die allein wohnen und sich hier wiedertreffen“, erklärt die Inhaberin. Für sie gehöre deshalb auch der Austausch vor und nach den Kursen zum Studioalltag. „Manchmal ist gar nicht nur der Yogakurs wichtig, sondern auch die Begegnung davor und danach.“