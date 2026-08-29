Während der Gamescom in Köln wird die Stadt jährlich zum Treffpunkt für Hunderttausende Gaming-Fans. Hotels und Ferienwohnungen sind dann gefragt und entsprechend teuer. Eine Alternative gibt es direkt am Rhein: das gamescomCamp im Kölner Jugendpark.

Nördlich der Zoobrücke, direkt am Wasser, können Besucherinnen und Besucher während der Messe übernachten. Zwischen Wiesen und alten Bäumen stehen die Zelte – ein deutlicher Kontrast zum Trubel auf dem Messegelände.

Gaming am Rhein statt im Hotelzimmer

Nach dem Messetag geht es für viele Camp-Bewohner nicht direkt ins Bett. In verschiedenen Bereichen können sie den Abend gemeinsam verbringen. Auf dem Programm stehen unter anderem Retro-Gaming und Community-Games. Außerdem gibt es Tischkicker, Billard und Basketball. Und auch das schlechte Wetter am Freitag konnte die Stimmung nicht trüben.

Besucherinnen und Besucher des gamescomCamps im Kölner Jugendpark. Copyright: Rouven Otto

Dabei ist das Camp für manche mehr als nur eine günstige Übernachtungsmöglichkeit. Yannik und Gabriel etwa haben sich über das Gaming kennengelernt. „Ich wohne zum Beispiel in Baden-Württemberg, Yannik in NRW. Hier treffen wir uns und genießen unsere Zeit miteinander“, erklärt Gabriel. Die Gamescom sei dabei ein guter Zeitpunkt, sich persönlich zu treffen.

Kurzer Weg zur Messe

Solche Freundschaften sind in der Gaming-Szene längst keine Seltenheit mehr. Kontakte entstehen über Online-Spiele, Discord-Server und andere Communitys. Rund um die Gamescom bekommen virtuelle Freundschaften die Gelegenheit, sich auch persönlich zu begegnen.

Auch die Lage ist für Messebesucher praktisch: Nach Angaben des Veranstalters sind es zum nördlichen Eingang der Koelnmesse rund zehn Minuten zu Fuß. Der Bahnhof Köln Messe/Deutz ist etwa zwölf Minuten entfernt.

Eigenes Zelt, Mehrpersonenzelte und Camp-Houses

Wer eigenes Camping-Equipment hat, kann im eigenen Zelt übernachten. Alternativ gibt es vorbereitete Mehrpersonenzelte mit Feldbetten sowie kleinere Camp-Houses für zwei Personen.

Die Übernachtung im eigenen Zelt kostet ab 39 Euro pro Nacht, ein Platz im Mehrpersonenzelt ab 48 Euro. Für ein Camp-House werden mindestens 94,50 Euro pro Nacht fällig.