Ob Naturführung, Kunstausstellung unter freiem Himmel, Konzert oder Radtour: Am ersten Augustwochenende ist im Rhein-Sieg-Kreis und Umgebung für unterschiedliche Interessen etwas dabei. Wer die Region erkunden, Kultur erleben oder einfach einen sommerlichen Nachmittag genießen möchte, findet zahlreiche Veranstaltungen. Die Redaktion hat eine Auswahl zusammengestellt.

Naturführung

Rundgang um das Wildgehege auf Gut Leidenhausen

Bei einem Rundgang um das Wildgehege auf Gut Leidenhausen erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes über Rothirsche, Wildschweine und weitere heimische Säugetiere. Die Referentinnen und Referenten des Umweltbildungszentrums geben Einblicke in das Leben der Tiere, ihre Lebensräume und Besonderheiten. Ein besonderes Erlebnis für kleine und große Besucher: Die Tiere können während der Führung mit speziellem Wildfutter gefüttert werden. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte jeden Alters. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden zum Erhalt der Angebote sind willkommen.

Samstag, 1. August, 12 bis 13 Uhr, Köln-Porz, Gut Leidenhausen, Innenhof an der Linde, Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter 02203/ 9800541 oder per E-Mail: info@gut-leidenhausen.de.

Radtour

ADFC-Fährradtag mit kostenloser Rheinüberfahrt

Beim 14. Fährradtag des ADFC steht wieder das gemeinsame Radeln entlang des Rheins im Mittelpunkt. Wegen der Sperrung der Nordbrücke und der damit verbundenen hohen Auslastung der Fähren gibt es in diesem Jahr eine angepasste Route: Nur die Fähre zwischen Niederdollendorf und Bad Godesberg bringt Radfahrer kostenlos über den Rhein. Die Querung zwischen Mondorf und Graurheindorf entfällt. Auf der Beueler Rheinseite erwartet die Teilnehmenden vor dem China-Schiff ein Programm mit Fahrradparcours für Kinder, Glücksrad und Quiz zur Verkehrssicherheit. Die Fahrkarten für die kostenlose Überfahrt erhalten Radfahrer direkt bei den ADFC-Aktiven auf den Fähren.

Sonntag, 2. August, 11 bis 17 Uhr, kostenlose Fährüberfahrt zwischen Niederdollendorf und Bad Godesberg, Teilnahme kostenlos.

Kunstausstellung

Kunst an der Sieg unter freiem Himmel

Rund um das Gasthaus Sieglinde zeigen die Mitglieder des KünstlerTreffHennef ihre Werke bei der Freiluftausstellung „Kunst an der Sieg“. Die Künstlerinnen und Künstler verlassen dabei bewusst klassische Ausstellungsräume und präsentieren ihre Arbeiten in besonderer Umgebung, unter anderem auf dem Außengelände des Gasthauses und auf der Brücke über die Sieg. Die Besucherinnen und Besucher können verschiedene Kunststile entdecken, mit den Kreativen ins Gespräch kommen und ihnen teilweise bei der Arbeit über die Schulter schauen. Ein besonderes Angebot sind kleine Originalkunstwerke im Format 7 × 7 Zentimeter, die vor Ort erworben werden können.

Samstag und Sonntag, 1. und 2. August, Vernissage ab 17 Uhr, 12 bis 18 Uhr, Hennef, Gasthaus Sieglinde, Eintritt frei.

Ferienaktion

Kostenlose Seepferdchen- Prüfung im Aggua in Troisdorf

Musikabend „Radio Remedy“ stellt ein neues Album in Königswinter vor Die Kunst-Kultur-Kapelle Eisbach veranstaltet einen Musikabend mit „Radio Remedy“. Die Musiker Peter Müller, Roland Enders und Richard Bellinghausen stellen ihr aktuelles Album „Everything’s Falling Into Place“ vor. Die 14 selbst geschriebenen und komponierten Songs bewegen sich zwischen Pop, Folk und Rock. An diesem Abend geben die Musiker Einblicke in die Entstehung der Platte und präsentieren einzelne Ausschnitte mit Wortbeiträgen und Klangbeispielen. Eine Live-Darbietung gibt es nicht. Spenden für den Erhalt der Kapelle sind willkommen. Von jeder an diesem Abend verkauften CD gehen fünf Euro an die Stiftung Eisbacher Marienkapelle.

Sonntag, 2. August, 19 Uhr, Königswinter-Eisbach, Kunst-Kultur-Kapelle Eisbach, Prälat-Buchholz-Straße 7 , Eintritt frei.

Sommerabendkonzert

Potpourri mit Liedern zum Mitsingen in Windeck

Im Rahmen der Windecker Sommerabendkonzerte steht ein musikalischer Abend mit „Potpourri“ auf dem Programm. Das Ensemble präsentiert bekannte Songs und Schlager, bei denen das Publikum nicht nur zuhören, sondern auch gerne mitsingen darf. Die Mischung aus vertrauten Melodien und gemeinschaftlichem Musizieren sorgt für eine besondere Atmosphäre unter freiem Himmel. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der benachbarten Reithalle statt.

Sonntag, 2. August, 18 Uhr, Windeck-Rosbach, Wilhelmshöhe, Eintritt frei.

Demnächst

Barrierefreie Einblicke in die Schatzkammer von St. Servatius

Die Schatzkammer der Siegburger Servatiuskirche ist normalerweise nur über eine lange Treppe zur Empore erreichbar. Damit auch Menschen mit Gehbehinderung, Rollstuhl oder Rollator die historischen Schätze entdecken können, bietet die katholische Kirchengemeinde ab August barrierefreie Führungen an.

Meeresbiologin und Autorin Dr. Frauke Bagusche hält einen Vortrag im St. Margareta. Copyright: Honk-Foto Holger Kiefer

Die Exponate werden dabei im Erdgeschoss der Kirche per Beamer gezeigt und von den Verantwortlichen live erklärt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die Schatzkammer aus der Stauferzeit und erfahren Wissenswertesüber die Entstehung der Abtei und der Stadt Siegburg.

Montag, 3. August, 15 Uhr, Siegburg, Servatiuskirche, Dauer etwa eine Stunde, Eintritt frei, Spenden willkommen. Der barrierefreie Eingang zur Kirche ist geöffnet.

Vortrag über die beeindruckende Welt der Meere

Der Runde Tisch Klima lädt Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Vortrag „Das blaue Wunder. Warum das Meer leuchtet, Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist“ ein. Meeresbiologin und Autorin Dr. Frauke Bagusche nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise in die Welt der Ozeane.

Dabei geht es um Phänomene unter Wasser, besondere Lebewesen und die Verbindung zwischen Menschen und Meer. Es werden auch die Herausforderungen für das empfindliche Ökosystem thematisiert. Verschmutzung und Erwärmung der Ozeane kommen ebenfalls zur Sprache. Nach dem Vortrag können Kinder und Jugendliche mit VR-Brillen virtuelle Tauchgänge erleben und die Faszination der Meere auf besondere Weise entdecken.

Montag, 3. August, 10 Uhr, Neunkirchen-Seelscheid, Katholisches Pfarrheim St. Margareta, Am Wiedenhof 1, Teilnahme kostenlos, Anmeldung unter info@runder-tisch-klima.de.