Nach einer kurzen Abkühlung, wird es wieder warm in der Stadt. Bei den sommerlichen Temperaturen gibt es einiges zu erleben. Für alle, die nicht in die Sommerferien entflohen sind, stehen in Köln und Umland zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm.

Von Museumsnächten über Festivals bis zu Straßenfesten ist in Köln und der Region wieder für jeden Geschmack etwas dabei.

Tipps für das Wochenende in Köln

Hier kommen unsere Tipps für Familien, Feierwütige und alle, die das Wochenende in vollen Zügen genießen wollen.

1. „Wallraf & freunde“: Abschiedsparty im Museum Wallraf

Freitag, 31. Juli 2026

Eingang zum Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud. Die Gemäldegalerie schließt bald für zwei Jahre. (Archivbild) Copyright: imago images/Horst Galuschka

Bevor das Wallraf-Richartz-Museum, Kölns älteste Gemäldegalerie, für eine zweijährige Generalsanierung schließt, öffnet es noch ein letztes Mal seine Tore für eine gebührende Verabschiedung. Die große Abschiedsparty des Museums „A Night To Remember“ beginnt am Freitag um 20 Uhr und geht bis 4 Uhr morgens. Mit Kurzführungen, Musik und Liveacts verwandeln sich die Ausstellungsräume in einen Dancefloor.

Wann: Fr 20 Uhr bis Sa 4 Uhr | Wo: Wallraf-Richartz-Museum, Obenmarspforten 40, 50667 Köln | Eintritt: 0-15 Euro | wallraf.museum

2. Green Juice Festival Bonn

Freitag 31. Juli und Samstag 1. August 2026

Seit fast zwei Jahrzehnten begeistert das Bonner Green Juice Festival mit Indie und Punkrock. Jahr für Jahr verwandelt sich der Park-Neu-Vilich in ein Festivalgelände mit mittlerweile drei Stages, auf denen sowohl Newcomer aus der Region, als auch deutschlandweit bekannte Künstler auftreten. Besucher erwarten zwei energiereiche Festivaltage mit Musik aus Indie, Rock und Pop sowie ein buntes Rahmenprogramm.

Wann: Freitag und Samstag | Wo: Siegburger Straße 187, 53229 Bonn | Eintritt: Festivalticket 119 Euro, Tagesticket 59-69 Euro, Kinder (7-12 Jahre) 20 Euro | green-juice.de

3. Lateinamerikanisches Wochenende in Düsseldorf

Freitag 31. Juli bis Sonntag 2. August 2026

Am Wochenende kann man in Düsseldorf eine kulturelle Reise durch Lateinamerika erleben. Mittlerweile in vielen deutschen Städten verbreitet, kommt das Lateinamerikanische Wochenende jetzt auch nach Düsseldorf. Mit Street Food, Kunstaustellern und Aufführungen aus den Traditionen verschiedener Lateinamerikanischer Länder können Besucher in die reiche Kultur des Kontinents eintauchen. Auch für Kinder gibt es ein Programm mit Malen, Basteln und Cuentacuentos (Geschichtenerzähler).

Wann: Fr 17-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-20 Uhr | Wo: Gustaf-Gründens-Platz, 40211 Düsseldorf | Eintritt: Fr & So 6 Euro, Sa 8 Euro | lateinamerikanischeswochenende.de

4. Kölner Lichter

Samstag, 1. August 2026

Die Kölner Lichter spiegeln sich im Rhein. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Die diesjährige Ausgabe der Kölner Lichter verbindet klassische Feuerwerkskunst mit modernster Technologie: Das erste Mal wird es zusätzlich zu der Pyrotechnik auch eine Drohnenshow geben. Egal ob von Rheinufer oder Schiff – das Musik- und Lichtspektakel der Kölner Lichter verwandelt das Rheinufer in Lichtermeer. Wer einen besonderen Blickwinkel möchte, kann noch ein Ticket für Schiffs- oder Uferplätze ergattern. Doch weite Teile der Uferbereiche sind auch kostenfrei zu begehen.

Wann: Samstag 15 bis 23 Uhr | Wo: Rheinufer, Hauptfeuerwerk auf Höhe der Lokalität Tanzbrunnen | Eintritt: frei, variiert | koelner-lichter.de

5. CSD in Bonn mit Demo und Bühnenprogramm

Samstag, 1. August 2026

Der Pride Month 2026 geht mit dem CSD in Bonn weiter. (Symbolbild) Copyright: Wolfgang Kumm/dpa

Der Christopher-Street-Day wird auch in Bonn gefeiert. Dieses Jahr führt der Demonstrationszug am 1. August durch die Bonner Innenstadt. Zusätzlich gibt es ein Bühnenprogramm am Münsterplatz, Kundgebungen und Mitmachaktionen.

Wann: Samstag 13 bis 21 Uhr, CSD-Demo 18 Uhr | Wo: Münsterplatz, 53111 Bonn | Eintritt: frei

6. Ehrenfeld Summer Dayparty

Samstag, 1. August 2026

Samstag 1. August 2026

Wer seinen Samstag mit Hip Hop und Sommergefühl verbringen will, ist auf der Summer Dayparty in Ehrenfeld an der richtigen Adresse. Tagsüber im Sonnenschein gibt es in den Garagen vier Stunden lang Livemusik, Comedy und Streetfood. Die Dayparty richtet sich an alle Generationen und hat auch für die Kleinsten mit Hüpfburgen und Kinderschminken ein buntes Programm zu bieten.

Wann: Samstag 12 bis 16 Uhr | Wo: Die Garagen Köln-Ehrenfeld, Oskar-Jäger-Straße 179, 50825 Köln | Eintritt: 12 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei

7. „Ball & Beats“ in der Motorworld

Samstag, 1. August 2026

In der Motorworld Köln soll das Ball & Beats Festival stattfinden. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Am Samstag treffen in der Motorworld Köln Fußball und Musik aufeinander. Beim „Ball & Beats“-Festival können alle Fußballfans auf ihre Kosten kommen. Mit Fußball-Challenges, Streetfood, Schmuck und Trikot-Verkäufen, hat das Festival für alle Fans etwas zu bieten. Ab 20 Uhr beginnt die Live-Performance mit Dance Battles und DJs bis spät in die Nacht.

Wann: Sonntag, 12 Uhr | Wo: Motorworld Köln, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln | Eintritt: frei | motorworld.de/ball-beats

8. „Kusama-Nächte“ im Museum Ludwig

Samstag 1. August und Sonntag 2. August 2026

Selten hat das Museum Ludwig einen so großen Ansturm wie zur Ausstellung der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama im Museum Ludwig erlebt. Copyright: Alexander Schwaiger

Nachts im Museum: Als großes Finale der erfolgreichen Kusama-Ausstellung bleibt das Museum Ludwig am kommenden Wochenende bis 2 Uhr morgens geöffnet. Für alle, die die Ausstellung bis jetzt noch nicht sehen konnten, oder jeden, der sie unbedingt noch einmal besuchen möchte heißt es jetzt: Schlange stehen. Die Tickets sind direkt an der Abendkasse erhältlich und jeder, der früh genug dran ist, bekommt noch die Chance, die bunten Installationen und Gemälde der japanischen Künstlerin zu bestaunen, bevor sie weiter nach Amsterdam wandern.

Wann: Sa & So, 20 bis 2 Uhr | Wo: Museum Ludwig, Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln | Eintritt: 9,90-19,80 Euro | museum-ludwig.de

9. „Deutz feiert!“ Straßenfest

Samstag, 1. August und Sonntag, 2. August

„Deutz feiert!“ ist ein Familien- und Stadtteilfest in Deutz. (Archivbild) Copyright: Roland Meurer

„Deutz feiert!“ lädt die ganze Familie auf die rechtsrheinische Seite von Köln ein. Als großes Familien- und Straßenfest verteilt es sich mit Ständen und Buden von der Deutzer Freiheit in die umliegenden Straßen und Plätze. Auch für Kinder ist das Deutzer Fest eine Attraktion und Livemusik auf mehrere Bühnen sorgt bei Groß und Klein für gute Stimmung.

Der verkaufsoffene Sonntag im Stadtteil Deutz bringt zusätzlich Leben in die Straßen – so kommt jeder auf seine Kosten.

Wann: Sa 13-22 Uhr, So 12-22 Uhr | Wo: Deutzer Freiheit und umliegende Straßen und Plätze | Eintritt: frei

10. Odonische Sonntagsbühen

Sonntag, 1. August 2026

Im Odonien finden regelmäßig kleine Konzerte statt. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Auf der Sonntagsbühne im Odonien bekommen alle Künstler eine Chance, unabhängig vom Bekanntheitsgrad. Mit Sound, die von Jazz bis Punk, Soul und Pop reichen, wird am Sonntag musiziert. Der Eintritt ist kostenfrei: Die Künstler musizieren gegen Spenden und für Diversität in der Kulturszene. So verwandelt sich der Skulpturenpark im Kölner Odonien-Club für einen Nachmittag in eine bunte Musik-Oase. Dazu gibt es an der Bar kühle Getränke, vegane Flammkuchen, Pommes und Eis.

Wann: Sonntag, 15-21 Uhr | Wo: Odonien, Hornstraße 85, 50823 Köln | Eintritt: frei | odonien.de

11. „Nature Path“: Entspannungs-Kino in Rodenkirchen

Sonntag, 2. August 2026

In Rodenkirchen gibt es dieses Wochenende ein ganz besonderes Kinoerlebnis. „Nature Path“ ist ein Film zum Entspannen, der mit Naturbildern, Farbwelten und Musik einen Raum zum Durchatmen schaffen will. Die Filmemacher greifen dabei die Lehre der Musik- und Farbpsychologie auf, um ein noch besseres Erlebnis zu schaffen. Für alle, die den Stress des Alltags abschütteln wollen, ist dies die perfekte Auszeit.

Wann: Sonntag, 16.30 Uhr | Wo: Barbarastraße 15-17, 50996 Rodenkirchen | Eintritt: 15 Euro inkl. Getränk | odonien.de

12. Fotografien auf Schloss Burgau

Noch bis zum 9. August 2026

Auf Schloss Burgau sind aktuell die Fotografien der Kölner Künstlerin Anja Schlamann zu sehen. Copyright: Anja Schlamann

Das Schloss Burgau in Düren ist das ideale Ziel für einen Sonntagsausflug. Das Wasserschloss im Burgauer Wald ist mit seinem umliegenden Wald und Schlosscafé gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto von Köln aus zu erreichen. Als aktuelles Highlight sind noch zwei Wochen lang die Fotografien der Kölner Künstlerin Anja Schlamann in dem Gemäuer zu sehen. In ihren Werken dokumentiert die Kölnerin die Brücken und Industrie ihrer eigenen Stadt und blickt auch auf andere Kontinente und deren Bräuche.

Wann: Fr & Sa, 14-18 Uhr und So, 11-18 Uhr | Wo: Von-Aue-Straße 1, 52355 Düren | Eintritt: frei | dueren.de/schloss-burgau

13. Museumsfest im Bergischen Museum

Sonntag, 2. August 2026

Im Bergischen Museum in Bergisch Gladbach wird der Vergangenheit Leben eingehaucht. Beim Museumsfest lassen Handwerker traditionelle Techniken aufleben und geben Einblicke in vergangene Arbeitswelten. Virtuelle Reisen führen Besucher durch die Geschichte des Erzbergbaus und für Groß und Klein gibt es zahlreiche Mitmachangebote zu entdecken. Dazu gibt es süße und herzhafte Speisen im Garten des Traditionsmuseums.

Wann: Sonntag, 11-17 Uhr | Wo: Burggraben 19, 51429 Bergisch Gladbach | Eintritt: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro, Kinder im Vorschulalter frei| bergischgladbach.de/bergisches-museum

14. Gartenfest im Schloss Corvey

Freitag, 31. Juli bis Sonntag, 2. August 2026

Schloss Corvey öffnet nächstes Wochenende seine Gärten für die Öffentlichkeit. Copyright: Kulturkreis Höxter Corvey

Als Sonntagsausflug lohnt sich dieses Wochenende auch eine Fahrt nach Hoxter. Im Schloss Corvey findet von Freitag bis Sonntag das Gartenfest statt. Für alle Freunde von Gärten und Pflanzen wird der Privatgarten des Herzogs für ein Wochenende geöffnet. Präsentiert werden neben der Blumenpracht auch Kunstobjekte, Möbel und Kulinarik. Dazu gibt es auch eine Oldtimer-Präsentation und eine Spielwiese für Kinder. Als Kulisse beeindruckt das UNESCO-Weltkulturerbe Schloss Corvey mit seinem historischen Charme. Tickets sind vor Ort oder im Vorverkauf online erhältlich.

Wann: Freitag bis Sonntag, 10-18 Uhr | Wo: Schloss Corvey 1, 37671 Höxter | Eintritt: 10-12 Euro, Kinder bis 17 Jahre frei |

15. Die Bremer Stadtmusikanten: Theater-Workshop und Mitmachtheater

Sonntag, 2. August 2026

Bei dem Theater-Workshop erwacht das beliebte Märchen zum Leben. (Symbolbild) Copyright: Sina Schuldt/dpa

Esel, Hund, Katze, Hahn – wer kennt sie nicht, die berühmten Stadtmusikanten. Am Sonntag können Kinder die beliebte Geschichte selber nachempfinden und mitgestalten. Als Teil des „Sommer Köln“ 2026 findet am Sonntag ein Theater-Workshop mit Mitmachtheater für Kinder am Grüngürtel statt. Gemeinsam mit einem Schauspieler können die Kleinen ein eigenes Theaterstück nach dem Märchen entwickeln und aufführen. Dabei werden auch Übungen zu Improvisation, Körperarbeit und Storytelling angeboten.

Wann: Sonntag, 14-16 Uhr | Wo: Quäker Nachbarschaftsheim, Kreutzerstraße 5-9, 50672 Köln | Eintritt: frei

16. Märkte/Flohmärkte in Köln

Hier folgt eine Übersicht der Flohmärkte in Köln am Wochenende

Flohmärkte am Freitag, 31. Juli

- Flohmarkt an der Galopprennbahn | 8-13 Uhr | Scheibenstrasse 40, Köln

Flohmärkte am Samstag, 1. August

- Gebrauchtradmarkt Agensviertel | 8-16 Uhr | Agneskirche/ Neusser Platz, Köln

- Hofflohmärkte in Ostheim | 10-16 Uhr | teilnehmende Haushalte

- 50er-70er Jahre Festival | 11-18 Uhr | Laura-Oelbermann-Promenade, 50668 Köln

Flohmärkte am Sonntag, 2. August

- Trödelmarkt Bergisch Gladbach-Refrath | 11-16 Uhr | Marktplatz Refrath, Steinbreche 3, Bergisch Gladbach

- Flohmarkt an der Südbrücke | 11-18 Uhr | Südbrücke (Bayenthal), Rheinufer unter der Südbrücke, Köln

- Flohmarkt bei der HIT in Dormagen | 11-18 Uhr | Parkplatz HIT Dormagen, Lübecker Straße 1, Dormagen

- Flohmarkt an der Metro in Godorf | 11-18 Uhr | Metro Köln, Otto-Hahn-Straße 15, Köln

- Flohmarkt bei der Porta in Lind | 11-18 Uhr | Porta in Lind, Portastraße 1, Köln