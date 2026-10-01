Am Flughafen Köln/Bonn haben Bundespolizisten am Mittwoch (30. September) eine mutmaßliche Urkundenfälschung aufgedeckt. Eine 39-jährige georgische Staatsangehörige war mit einem Flug aus Istanbul angereist, teilte die Behörde mit.

Bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle ergaben sich für die Einsatzkräfte Verdachtsmomente. Sie hatten den Verdacht, dass die 39-Jährige unerlaubt arbeiten und gefälschte Dokumente bei sich haben könnte. Deshalb nahmen die Beamten anschließend auch ihr Gepäck genauer unter die Lupe.

Mit Erfolg: Im Gepäck entdeckten sie eine bulgarische Identitätskarte, bei der es sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine Fälschung handelt. Das Dokument wurde sichergestellt und gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zudem musste sie eine Sicherheitsleistung von 300 Euro zahlen. Die Polizisten verweigerten ihr die Einreise nach Deutschland. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau zurück nach Istanbul geschickt. (red)