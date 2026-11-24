Seit 2017 läutet der „Freedom Sounds Christmas Ball“ die Adventszeit für Fans von Ska und Reggae ein. In diesem Jahr findet das Weihnachtskonzert des „Freedom Sounds“-Vereins am Samstag, 28. November, statt. Drei Ska-Bands treten im Gebäude 9 in Köln-Deutz auf.

Die britische Band Natty Bo & The Top Cats bringt einen Mix aus Ska, Swing und Rocksteady auf die Bühne. In diesem Jahr feiert die Band nicht nur dreißigjähriges Bühnenjubiläum, sondern auch das neue Album „Brixtown Special“.

Mit Frau Doktor ist zudem eine der prägendsten deutschen Ska-Bands dabei, die seit 1995 aktiv sind. Abgerundet wird der Abend von Kalles Kaviar, der dienstältesten Ska-Band aus der Schweiz. Sie liefert Vintage-Ska, Rocksteady und Early Reggae mit Soulkante.

Im Anschluss an das Konzert gibt es eine After-Show-Party, auf der neben Natty Bo auch das Freedom-Sounds-DJ-Team und DJ Tin Wish Tin aus Nijmegen auflegen.

Tickets für das Event gibt es online bei Kölnticket ab 39,20 Euro (ermäßigt 33,45 Euro). Einlass ist ab 18.30 Uhr. (red)