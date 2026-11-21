Das ist doch mal eine Verkettung besonderer Umstände. Ausgerechnet an Karneval schauen drei Außerirdische auf die Erde, genauer gesagt auf Köln. Und sie fragen sich, was da unten für ein Ausnahmezustand herrscht. Prompt wird Kongald (Joachim Uerschels) in geheimer Mission auf die Erde entsandt, um dem mysteriösen Phänomen auf die Spur zu kommen.

Unten angekommen, erregt nicht nur sein „cooles Kostüm“ – ein futuristisch anmutender silbriger Weltraumanzug – sofort Aufsehen. Auch sein Raumschiff bleibt nicht unbemerkt. Das parkt nämlich mitten auf den Gleisen des Kölner Hauptbahnhofs. Die Folge: Nichts geht mehr. Der gesamte Bahnhof ist für ein- und ausfahrende Züge gesperrt.

Das bekommt auch Esel Fridolino (Thandiwe Braun) zu spüren. Der bekennende Karnevalsmuffel wollte die „tollen Tage“ eigentlich bei seiner Familie im italienischen Babbolino verbringen. Und als wäre es nicht genug, dass es mit der Reise nichts wird, erwischt ihn am Bahnhof auch noch seine alte Bekannte Frieda, die Fremdenführerfliege vom Friesenplatz (Alice Janeczek), die eigentlich eine Reisegruppe aus Berlin abholen wollte. Da kann sie, findet sie, doch die spontane Planänderung gleich mal sinnvoll nutzen und ihrem Immi-Freund auch noch die letzte Bastion kölscher Lebensart nahebringen. Und wenn sie schon einmal dabei ist, kann sie ja auch noch diese reichlich verwirrte und trotz des wirklich coolen Raumfahrer-Kostüms irgendwie deplatziert wirkende Gestalt unter ihre Fittiche nehmen.

Kindgerechte Unterhaltung, interessant auch für Erwachsene

„Fridolino Al(l)aaf“ heißt das neue Stück von „Engel & Esel Produktionen“ (nach einer Idee von Christina Bacher), das Premiere im Senftöpfchen feierte. Nach Produktionen wie „Die Weihnachtsgeschichte erzählt von Engel und Esel“, „Fridolino in Köln“ und zuletzt „Remmidemmi unter Baum Nummer 5“ (die auch weiterhin gespielt werden) ist jetzt die kölsche „fünfte Jahreszeit“ dran. Dabei gelingt dem Ensemble unter Regie von Dagmar Operskalski einmal mehr der Spagat zwischen kindgerechter Unterhaltung, die die kleinen Zuschauer vom ersten Moment an mitnimmt, und interessanten Hintergrundinfos, bei denen auch die Erwachsenen noch etwas lernen können. Wer hätte etwa auf Anhieb gewusst, dass schon die Römer ein Fest namens „Saturnalien“ feierten, das als früher Ursprung des heutigen Karnevals gilt?

Im Fokus steht aber die Zielgruppe ab vier Jahren. So wird die Handlung immer wieder aufgelockert durch schmissige, selbst geschriebene Songs, die schnell ins Ohr gehen und zum Mitsingen und -Schunkeln animieren. Die liebevoll gestalteten und von ihren Spielerinnen mit frech-sympathischen Charakteren versehenen Handpuppen und der wunderbar unbeholfen agierende Kongald tun ein Übriges. Und zum Schluss rettet das Trio sogar den Rosenmontagszug.

Am 22. und am 28. November gastiert „Fridolino Al(l)aaf“ nochmals im Senftöpfchen. Danach pausiert die Produktion bis Januar. Alle Termine auf engelundesel.de