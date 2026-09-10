Was haben Fußballteams und Musikensembles gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Doch wenn sich am kommenden Samstag, 12. September, die Halle des ESV Olympia in Nippes in einen Konzertsaal verwandelt, dann werden die Parallelen offensichtlicher. Elf Musikerinnen und Musiker werden so aufgestellt und verteilt wie ein Fußballteam in seiner Grundformation.

Sie müssen Blickkontakt halten und untereinander kommunizieren, um ihr Spiel zu synchronisieren. Die Idee zu diesem etwas anderen Konzert stammt von Tobias Thomas, Geschäftsführer für Fußball des ESV Olympia. Thomas war viele Jahre Programmleiter des Kölner Musikfestivals c/o pop, gehörte seit den frühen 1990er Jahren zum engen Kreis des Kölner Elektronik-Labels Kompakt. Das Konzert „Musik für elf Spieler*innen“ wird von der c/o pop präsentiert.

Inspiriert an Steve Reichs Werk „Music for 18 Musicians“

„Mannschaftssport und Fußball lassen sich als Zusammenspiel verschiedener Charaktere und Individuen auf dem Feld verstehen. Das kann man auf Musikerinnen und Musiker übertragen. In einer Gemeinschaft ist kollektives Handeln oft erfolgreicher, als wenn jeder nur seine eigene Melodie spielt“, sagt Thomas im Gespräch mit dieser Redaktion.

Tobias Thomas ist Geschäftsführer des Fußballvereins ESV Olympia und war früher Programmchef der c/o pop. Er gehört seit den 90ern zum engen Kreis des Labels Kompakt und ist Musikproduzent und DJ. Copyright: Alexander Basile

Thomas ist wichtig, zu zeigen, dass die Summe am Ende größer ist als ihre Einzelteile, dass das Ensemble immer gewinnt. „Es wäre wünschenswert, wenn das auch in der Gesellschaft stärker funktionieren würde: Jeder bringt seine Fähigkeiten ein, und daraus bildet sich etwas Kollektives.“

Musikalisch umgesetzt hat die Idee der Kölner Komponist und Musiker Gregor Schwellenbach, der schon mit Projekten wie „Six Pianos“ in der Berliner Philharmonie und der Elbphilharmonie zu Gast war. „Musik für 11 Spieler*innen“ ist an das Werk „Music for 18 Musicians“ des US-Komponisten Steve Reich angelehnt. Reichs Stück gilt als Schlüsselwerk der Minimal Music. Für den Kölner Abend hat Schwellenbach eine eigene Partitur geschrieben. Besetzt ist das Ensemble mit Streichern, Bläsern und Percussion.

Konzert in der Halle des ESV Olympia in Köln-Nippes

„Nicht zu verwechseln mit Minimal-Techno“, sagt Thomas. Bei Minimal-Music gibt es keine erste Geige und keine Soli. Sie zeichnet sich durch das Zusammenspiel kleiner musikalischer Bausteine aus.

Ursprünglich sollte das Konzert unter freiem Himmel stattfinden, auf einem echten Fußballplatz. Vor zwei Jahren musste Thomas ein ähnliches Vorhaben zweimal verschieben. „Das konnten wir uns zeitlich und finanziell nicht noch einmal leisten“, sagt Thomas. Die Wahl fiel auf die Halle des ESV Olympia, laut Thomas ein besonderer Ort: ein uralter Klinkerbau mit kleinen Tribünen, die auf das Hallenfußballfeld herunterblicken. Das Konzert am Samstag ist die erste popkulturelle Veranstaltung, die dort stattfindet.

„Musik für 11 Spieler*innen“, Samstag, 12. September, Beginn 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr, Olympiahalle, Werkstattstraße 38b. Tickets gibt es für 21,80 Euro über rausgegangen.de.