Geburt im Kölner Zoo Drei scheue Schwarzstorch-Küken geschlüpft

Im Kölner Zoo sind vor sechs Wochen drei Schwarzstörche geschlüpft, die am Donnerstag präsentiert wurden. Die drei Vögel laufen bereits aktiv durch den Schwarzstorchbereich im Eulenkloster des Zoos. Es handelt sich um ein männliches Jungtier und zwei Weibchen. Das Geschlecht wurde durch genetische Analysen von Federproben bestimmt, teilte der Zoo mit.



Das Elternpaar hat zuvor bereits einmal Nachwuchs großgezogen. Der Vater ist zwölf Jahre alt und stammt aus dem Wildpark Eekholt in Schleswig-Holstein. Das 16-jährige Weibchen ist im Kölner Zoo geboren. Schwarzstörche seien deutlich scheuer als ihre näher am Menschen lebenden weißen Verwandten. Dank erfolgreich greifender Schutzmaßnahmen gilt die kleine Population der Schwarzstörche in Deutschland als nicht mehr gefährdet. (red)