Köln-Junkersdorf – Die Kölner Polizei fahndet nach einem Diebstahl in der Nacht zu Montag nach drei unbekannten Tatverdächtigen. Den Männern wird vorgeworfen, den Geldautomaten eines Supermarkts in der Horbeller Straße in Köln-Junkersdorf aufgebrochen und Bargeld entwendet zu haben. Die maskierten Täter drangen brachen eine Scheibe des Vorraums ein, drangen ein und brachen den Automaten auf.



Diebstahl in Köln: Unbekannte brechen Geldautomat auf

Laut Polizei ist auf Überwachungsaufnahmen zu sehen, wie die Täter den Tatort in den folgenden drei Stunden immer wieder verließen und wiederkamen, um die Beute davonzuschaffen. Der erste der drei Täter soll eine dunkelgraue Steppjacke, eine hellgraue Hose, blaue Schuhe und dunkle Handschuhe getragen haben.

Der zweite war mit einem dunkelgrauen Pullover, blauen Handschuhen und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle bekleidet. Zudem trug er eine weiße Baseballkappe und ein Halstuch, das bis zur Nase hochgezogen hatte. Außerdem hatte er einen beige-orangefarbenen Werkzeuggürtel bei sich.

Der dritte Mann trug eine dunkle Jacke mit blauen Reißverschlüssen, eine schwarze Cargohose, schwarze Turnschuhe, eine Sturmhaube und schwarze Handschuhe. Die Polizei bittet, Hinweise zu den Tätern unter 0221/229-0 oder per E-Mail zu melden. (tmo)