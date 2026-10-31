Die Gruppierung „Gen Z regelt“ plant für Samstag (31. Oktober) Demonstrationen in rund 30 Städten, bei denen junge Menschen für mehr Klimaschutz, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen eine Wehrpflicht auf die Straße gehen wollen. Dabei lehnt die junge Initiative Gewalt ausdrücklich ab. Bei Protesten in Frankreich und anderen europäischen Ländern war es zu Krawallen gekommen. Wir berichten aus Köln.