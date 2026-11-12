Vor Beginn der Grippewelle führen Impfstellen in ganz Deutschland eine besondere Aktion durch: Bei der „Langen Nacht des Impfens“ kann man sich am Donnerstag (12. November) bis in die Abendstunden hinein gegen saisonale Infekte immunisieren lassen. Im Fokus steht hier die Influenza, aber auch Corona-Impfungen werden von vielen Arztpraxen und Apotheken durchgeführt.

Auch in Köln beteiligen sich zahlreiche Apotheken und einige Arztpraxen an der „Langen Nacht“, sie haben ihre Öffnungszeiten teilweise weit ausgedehnt. Auf einer interaktiven Karte kann man sehen, welche Apotheke in der Nähe länger geöffnet hat und welche Impfungen dort möglich sind. In Köln sind mehr als 20 Apotheken vermerkt, von denen viele bis 22 Uhr impfen. Sogar bis 22.30 Uhr ist die Alte Post Apotheke in Köln-Holweide geöffnet.

Wie Thomas Preis, Kölner Apotheker und Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, erklärt, ist dies bereits die 3. Auflage der „Langen Nacht des Impfens“. Sie richtet sich speziell an berufstätige Menschen, die zu normalen Öffnungszeiten verhindert seien. Zudem sei die Aktion ein „Signal, wie wichtig das Impfen ist“, so Preis. Durch die eigene Immunisierung schütze man auch Menschen mit schlechter Immunabwehr wie Ältere und Vorerkrankte.

Viele Kölner Apotheken impfen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert Koch-Instituts (RKI) empfiehlt eine Influenza-Impfung für alle Personen ab 60 Jahren und für Menschen mit Vorerkrankungen. Außerdem gilt die Empfehlung für Schwangere ab dem zweiten Trimester, für Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen und für Menschen, die im Gesundheitswesen oder in einer Einrichtung mit viel Publikumsverkehr arbeiten.

Experten halten die Grippe-Impfung aber ebenfalls für jüngere und gesunde Menschen für sinnvoll, da auch sie schwer erkranken können. Noch rollt die Grippewelle laut der aktuellen RKI-Daten nicht. Sie beginnt üblicherweise im Dezember, so dass noch genug Zeit ist, um sich zu schützen. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten.

Das Impfangebot der Apotheken wird von Jahr zu Jahr ausgebaut. Die Zahl der Menschen, die sich dort immunisieren lassen, hat sich 2025 im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Preis erläutert, dass sich dieser Trend fortsetze. Zu erwarten sei in der Saison 2026/27, dass bundesweit 5 Prozent aller Grippe-Impfungen in Apotheken stattfinden. In Köln bieten 52 der insgesamt 206 Apotheken Grippe-Impfungen an. Von diesen nehmen 22 am Donnerstag an der „Langen Nacht“ teil.