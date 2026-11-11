Für Impfungen gegen Grippe und Corona verlängern an diesem Donnerstag zahlreiche Apotheken ihre Öffnungszeiten. Mit der Langen Nacht des Impfens und der laufenden Impf-Aktionswoche möchten Apotheken Interessierte ansprechen, die bisher keine Gelegenheit dazu gefunden haben.

Der Bundesverband der Versorgungsapotheker bietet eine interaktive Karte mit den bundesweit mehr als 1.100 teilnehmenden Impfstellen an. Dazu gehörten in der Langen Nacht des Impfens neben zahlreichen Apotheken auch Arztpraxen, Gesundheitsämter, arbeitsmedizinische Dienste und weitere Einrichtungen.

Interessierte könnten die interaktive Karte nach Städten, Bundesländern, Postleitzahlen oder dem Namen einer Impfstelle durchsuchen. Ebenso könnten Interessierte filtern, welche Impfung sie bekommen wollen. Viele Standorte böten Impfungen ohne Anmeldung an, einige arbeiteten mit Terminvergabe.

Was ist für die Impfung erforderlich?

Interessierte werden gebeten, ihren Impfpass mitzubringen. Der Bundesverband der Versorgungsapotheker verweist außerdem auf ein kurzes Beratungsgespräch durch das Fachpersonal, um mögliche Fragen zu klären und über die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zu informieren. Apotheker dürfen grundsätzlich nur Erwachsene ab 18 Jahren impfen.

In welchen Apotheken kann man sich überhaupt impfen lassen?

Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hat auf ihrer Seite www.die-apotheken.de eine Suchfunktion, unter der man Apotheken in der Nähe finden kann. Dabei können unter den Filtern Grippeimpfungen und Impfungen gegen Corona bei der Apotheken-Suche ausgewählt werden.

Bieten Apotheken verstärkt neben den Hausärzten Impfungen an?

„In Nordrhein-Westfalen kann man davon ausgehen, dass jede vierte Apotheke Impfungen anbietet, bald wird es jede dritte sein“, sagt der Präsident der Bundesvereinigung, Thomas Preis. Dabei verweist er auch darauf, dass das Spektrum der Impfungen, die entsprechend qualifizierte Apotheker Erwachsenen anbieten dürfen, vom Gesetzgeber deutlich erweitert worden sei.

Bundesweit ließen sich in der Grippesaison 2025/2026 fast 220.000 Menschen in Apotheken gegen Grippe impfen. Allein im Rheinland waren es laut dem Verband rund 27.000. Preis geht davon aus, dass sich die Impfungen in den Apotheken wie zuvor auch in dieser Saison wieder verdoppeln werden. (dpa)