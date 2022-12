Köln – Er zählt zu den erfolgreichsten Filmkomponisten der Gegenwart. Ab April 2023 kehrt Hans Zimmer mit seiner Live-Band und seinem Orchester für die „Hans Zimmer Live – Europe Tour 2023“ auf die Bühnen großer europäischer Arenen zurück. Neben einer spektakulären Sound- und Lichtshow präsentieren Hans Zimmer selbst, seine Band und das Odessa Opera Orchestra and Friends am Freitag, 9. Juni 2023, die Welterfolge des Hollywood-Komponisten in der Kölner Lanxess Arena. Neben Terminen in Deutschland wird diese Arena-Tournee, die 32 Konzerte in 15 Ländern umfasst, unter anderem auch erstmals in Portugal, Spanien und der Slowakei Station machen.

Hans Zimmer in Köln: Erfolgstitel neu arrangiert

 Zu den neu arrangierten Konzertsuiten gehört neben Gladiator, Pirates Of The Caribbean, The Dark Knight, Interstellar, The Lion King und The Last Samurai auch Dune, einem Science-Fiction-Film des Regisseurs Denis Villeneuve. In der Kategorie „Beste Filmmusik“ wurde Hans Zimmer Ende März 2022 hierfür mit seinem zweiten Oscar ausgezeichnet. „Ich bin begeistert, für eine weitere Europa-Tournee auf die Bühne zurückzukehren und freue mich, diese phänomenale Show - auf die sich meine Band und ich vorbereiten – mit den Fans zu teilen“, sagt Zimmer.

Für seine neue Tour hat der Komponist bekannte Erfolgstitel neu arrangiert. Copyright: Frank Embacher

 „Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam diese Musik live spielen können, die so viele Menschen zu einem wirklich unvergesslichen Erlebnis zusammenbringt.“ Der Vorverkauf bei Eventim beginnt am Mittwoch, 15. Juni 2022, um 10 Uhr. Ab Freitag, 17. Juni 2022 sind die Tickets auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. (meu)

www.hanszimmerlive.com