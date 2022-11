Hoch auf dem grünen Traktor

Weiler – Zwar regnete es in Strömen, aber das tat der Adventsstimmung keinen Abbruch. Der Glühweinstand war unter einem Scheunendach aufgebaut, dort standen die Erwachsenen. Die herumwuselnden Kinder waren ohnehin wetterfest angezogen. Für sie gab es alkoholfreien Punsch. Georg und Leonie Kellerwessel vom Gut Dresenhof hatten zu einer weihnachtlichen Aktion eingeladen, die Kinderherzen höher schlagen ließ: Einmal im Leben mit dem Nikolaus Traktor fahren. Die Rolle spielten die drei Auszubildenden auf dem Hof, etwa Bastian Halswick. Der 18-Jährige trug eine rote Mütze auf dem Kopf. Ben (6) kletterte zu ihm hoch in die Fahrkabine, so geschwind, als hätte er es geübt. „Ich bin schon mal Trecker gefahren“, erklärte er voller Vorfreude. Dann ging’s los, zur Runde durchs Dorf.

Zahlreiche Familien nutzten das Angebot. Seine in Nippes lebende Tochter habe ihren zweijährigen Sohn sogar telefonisch angemeldet, erzählte Hans-Günter Berntgen aus Longerich. Selbst mitzufahren, daran habe er kein Interesse, sagte der Senior lachend. „Ich weiß, wie das ist, habe einen guten Freund, der ist Winzer am Gardasee, mit dem bin ich früher oft durch die Weinberge gefahren.“ Andreas, ein 32-Jähriger aus Lindweiler, war mit Sohn Eric (2) da. „Wir hatten die Ankündigung gesehen, als wir vor kurzem auf der gesperrten Straße Laufradfahren geübt haben, wir überlegen auch, Anteile an einem geschlachteten Rind zu erwerben.“

Thomas Klasen, der mit seiner Familie im Gutshaus wohnt und zur Hausgemeinschaft gehört, erläuterte, wie die Idee zu der Adventsaktion entstanden war: „Wir dachten, wir machen mal was Schönes, um die Landwirtschaft den Menschen näherzubringen.“ Gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Bauernproteste sei es wichtig, das Gespräch zu suchen. Auf Gut Dresenhof wird auf konventionelle Weise gewirtschaftet, auf 400 Hektar wachsen unter anderem Getreide, Raps und Zuckerrüben, außerdem gibt es eine Rinder- und Pferdezucht. (kaw)