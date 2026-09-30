Weil ein ICE auf der Hohenzollernbrücke in Köln eine Gefahrenbremsung hingelegt hatte, kam der Zugverkehr am Mittwochnachmittag (30. September) zeitweise zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und Köln Messe/Deutz zum Erliegen. Die Feuerwehr musste kontrollieren, ob es keinen Brand gab.

Gegen 16 Uhr wurde die Kölner Feuerwehr laut Sprecher Ulrich Laschet alarmiert. Ein ICE hatte auf der Hohenzollernbrücke eine Vollbremsung vollzogen. Der Grund dafür war zunächst unklar. Dadurch kam es zur Rauchentwicklung im Bereich der Bremsen, die Brandmeldeanlage des Zugs löste aus. Ein Löschzug der Feuerwehr rückte aus und überprüfte, dass tatsächlich kein Brand entstanden war. Die Einsatzkräfte vergewisserten sich ebenso, dass keiner der Passagiere oder Mitglieder des Servicepersonals Verletzungen erlitten hatte.

Der Zugverkehr kam für mindestens eine halbe Stunde zum Erliegen, die Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof und Deutz war unterbrochen. Zahlreiche Züge mussten umgeleitet werden. Gegen 16.30 Uhr konnte die Einsatzstelle dann an die Deutsche Bahn übergeben werden. (cme)