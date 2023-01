Mobiler Impftermin Mitte November in Köln.

Köln – Die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen („Booster“) gegen Covid-19 ist enorm. Zuletzt hatten sich lange Schlangen an den Impfmobilen der Stadt gebildet, die Kapazität am Gesundheitsamt hatte auch nicht ausgereicht.

Impfen an der Kölner Lanxess Arena

Seit Dienstag, 23. November, gibt es an der Lanxess Arena eine Drive-In-Impfstelle. Die Stadt wählt nicht den Begriff Impfzentrum, da die Kapazität geringer ist als beim vormaligen Impfzentrum in der Kölnmesse und auch andere Rahmenbedingungen gelten.

Öffnungszeit:

- montags bis sonntags, 9 bis 18 Uhr

Bedingungen:

- Impfen nur nach Terminvergabe

- Impfen nur unter den Voraussetzungen des Gesundheitsamts (die offiziellen Informationen dazu finden Sie hier auf den Seiten der Stadt)

- Impfen für Autofahrende, Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger.

- Zeitpunkt der Zweitimpfung muss mindestens fünf Monate her sein.

Terminvergabe:

Die Termine werden über das Online-Anmeldeverfahren der Stadt vergeben. Die Terminvergabe ist am Sonntag, 21. November, 12 Uhr für alle gestartet. Zuvor stand die Anmeldung nur Personen zur Verfügung, die auf einer Warteliste der Stadt für einen Impftermin standen.

Anfahrt:

Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln, Zufahrt über die Justinianstraße und dann die Westrampe

Kapazität:

Mittlerweile sind 3200 Impfungen pro Tag möglich – 1200 für Autofahrende und 2000 für Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger.

Impfen durch mobile Impfteams

Mobile Impfaktion: Im November gab es lange Schlangen vor dem Bezirksrathaus. Copyright: Florian Eßer

Die Zahl der mobilen Impfteams wird laut Angabe des Krisenstabs vom 19. November erhöht werden. Die aktuell bekannten mobilen Impftermine listet die Stadt Köln hier auf, beziehungsweise finden Sie in dieser Liste:

Mobile Impftermine, Stand: 9. Februar 2022

Derzeit bietet die Stadt Köln keine mobilen Impftermine an.

Impfen beim Hausarzt in Köln

Die Kölner Hausärzte bieten nicht alle Impfungen an, aber sehr viele. Derzeit fühlen sich allerdings viele Praxen überlastet, sodass es bei der Terminvergabe auch lange Verzögerungen geben kann. Wie sehr die Hausärzte beansprucht sind, hatten wir zuletzt hier berichtet.

Öffnungszeit:

- Die Impfzeiten und -termine richten sich nach der jeweiligen Praxis. Sie vergeben Einzeltermine oder laden auch zu Sammelterminen ohne vorherige Terminvergabe ein. Es gibt keine Übersicht über die Praxen, die solche Sammelimpfungen anbieten

Bedingungen:

- Die meiste Ärzte impfen nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Sie empfiehlt mittlerweile Auffrischungsimpfungen für alle Erwachsenen ab 18 Jahren. Lesen Sie hier die entsprechende Mitteilung der Stiko

- In der Regel soll die Auffrischungsimpfung („Booster“) sechs Monate nach Abschluss der letzten Impfstoffgabe erfolgen. Doch auch kürzere Zeiträume sind demnach möglich, „wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind“.

Terminvergabe:

- Entweder können Sie Ihren Hausarzt oder Ihre Hausärztin telefonisch kontaktieren oder sich auch auf den Homepages der Praxen über mögliche Sammeltermine ohne Terminvergabe informieren.

Anfahrt:

- Die Impfungen erfolgen in der Regel in den Praxen. Doch es gibt auch Hausärzte, die Sammelimpfungen etwa in Zelten anbieten.

Impfen im Gesundheitsamt

Auch das Gesundheitsamt impft in seinem Gebäude am Neumarkt 15-21. Das geht am besten mit Terminvergabe. Die Termine bis einschließlich Weihnachten waren zuletzt jedoch bereits vergeben, sodass auch die Kapazität der dortigen Impfstelle erweitert werden soll.

Öffnungszeiten:

- Montag bis Mittwoch: 9 bis 17 Uhr

- Donnerstag: 11 bis 19 Uhr

- Freitag: 7:30 bis 15:30 Uhr

Adresse:

- Gesundheitsamt Köln, Neumarkt 15-21, 50667 Köln

Bedingungen:

- Impfungen erfolgen mit oder ohne Terminvergabe. Es kann ohne Termin zu längeren Wartezeiten kommen. Zuletzt waren auf Wochen hin alle Online-Termine bereits vergeben.

- Das Impfen erfolgt unter den Voraussetzungen des Gesundheitsamts (die offiziellen Informationen dazu finden Sie hier auf den Seiten der Stadt).

Terminvergabe:

- Termine können online über das Portal vorgenommen werden, über das auch Termine in der Lanxess Arena buchbar sind. Eine Anmeldung ist auch telefonisch unter 0152 / 54547011 möglich – allerdings nur während der Öffnungszeiten der Impfstelle im Gesundheitsamt.

Der Chef des Kölner Gesundheitsamtes möchte am liebsten ein Prozent der bereits doppelt geimpften Kölner pro Tag impfen lassen können. Bei 800.000 Doppeltgeimpften, wären dies 8.000. Am besten sei es, wenn sich „10.000 Menschen am Tag impfen“ lassen könnten, hatte er dem Deutschlandfunk gesagt. Die städtische Kapazität soll auf 6000 Impfungen pro Tag wachsen. (red)