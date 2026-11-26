Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat am Donnerstagmorgen (26. November) zwei Männer mit irakischer Staatsbürgerschaft in Köln und in Heidelberg festnehmen lassen. Sie sollen laut Mitteilung islamistisch motivierte Anschläge geplant haben. Ein Ziel soll die Kölner Synagoge gewesen sein.

In Köln und Heidelberg wie auch an weiteren Orten fanden gleichzeitig richterlich angeordnete Durchsuchungen in insgesamt 17 Objekten statt. In Nordrhein-Westfalen gab es neben Köln Razzien in Bergisch Gladbach, Hürth, Kerpen, Remscheid und im Kreis Euskirchen. Zudem wurden Objekte in Baden-Württemberg (Rhein-Neckar-Kreis und Landkreis Biberach) und Hessen (Rüsselsheim am Main) durchsucht. Mehr als 250 Polizeibeamte des Bundeskriminalamts, der Bundespolizei und aus Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen waren im Einsatz.

Anschlag auf Kölner Synagoge im März 2026 geplant

Den beiden Irakern Mostafa Al-R. und Ameer J. wird vorgeworfen, Mitglied einer inländischen terroristischen Vereinigung zu sein. Die Gruppierung beschaffte sich demnach Gelder und rekrutierte mehrere externe Personen für die Begehung von Sprengstoffanschlägen.

Die Vereinigung beauftragte laut Bundesanwaltschaft bislang unbekannte Täter damit, in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Ende März 2026 an der Synagoge in Köln und in einer weiteren europäischen Stadt Anschläge durchzuführen. Das Vorhaben wurde aus bislang nicht bekannten Gründen letztlich nicht umgesetzt.

Mostafa Al-R. ist mit Mohammad Al-Saadi bekannt, der in den USA angeklagt wird. Nach dem Ausbruch des Irankriegs Anfang 2026 soll Al-Saadi in einer Gruppierung mit dem Namen „Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah (HAYI)“ in Erscheinung getreten sein. Die HAYI soll für eine Anschlagsserie gegen US-amerikanische, israelische und jüdische Einrichtungen in Europa ab März 2026 verantwortlich sein.

Iraker werden dem Haftrichter vorgeführt

Al-Saadi soll zusammen mit Al-R. Ende 2025 und anderen Personen eine weitere Vereinigung gegründet haben, um Anschläge in Europa und Deutschland durchzuführen. Zur Vereinigung gehörte demnach auch Ameer J.

Mostafa Al-R. und Ameer J. sollen am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der ihnen die Haftbefehle eröffnen und über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird. (cme)