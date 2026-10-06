Die Reihe startete im Juni 2001. Seitdem treffen sich die Ärztinnen und Ärzte aus rund 140 Hausarzt- und internistischen Praxen im Norden und Osten Kölns zweimal jährlich im Krankenhaus Holweide. Das Zentrum für interdisziplinäre Viszeralmedizin (ZIV) der Kliniken Köln richtet die Fortbildung aus. Der Internist Joachim Fischer leitet das Netzwerk zusammen mit Professor Prof. Dr. Arno Dormann, Direktor des ZIV.

„Ein solch großes und aktives Praxisnetzwerk ist in der Region außergewöhnlich“, sagte Dormann. Es ermögliche kontinuierliche Fortbildung zu aktuellen Fragen der Patientenversorgung und fördere zugleich den persönlichen Austausch zwischen den Praxen und dem Team der Kliniken Köln. „Es macht uns stolz, dass die Reihe nach 25 Jahren nun zum 50. Mal stattfindet und sich auch zunehmend die jungen und nachrückenden Ärztinnen und Ärzte aus den Praxen der Veedel in das Netzwerk einbringen“, so Dormann.

Professor Dr. Arno Dormann leitet das Netzwerk wissenschaftlich. Copyright: Arton Krasniqi

Mit drei Themenschwerpunkten richtete der Jubiläumsnachmittag den Blick nach vorn. Unter dem Titel „Longevity – Was ist alles möglich?“ sprachen Professor Dr. Björn Schuhmacher, Alternsforscher am Institute for Genome Stability in Aging and Disease (CECAD) und am CMMC der Universität zu Köln, sowie Professor Dr. Volker Limmroth, Chefarzt der Neurologie der Kliniken Köln und Autor des Bestsellers „Der Longevity Kompass“.

Auch die künftige Infrastruktur stand auf dem Programm: Professor Dr. Axel Goßmann, Geschäftsführer der Kliniken Köln, stellte den geplanten Gesundheitscampus Merheim vor.