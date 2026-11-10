Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag (10. November) einen 30-jährigen Mann mit einer scharfen Schusswaffe in Köln-Kalk festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 2.30 Uhr einer Streife auf der Vorsterstraße zusammen mit einer 38-jährigen Frau und einem 17-Jährigen aufgefallen. Als der Mann das Fahrzeug der Polizei bemerkte, soll er sich geduckt und Gegenstände unter einem geparkten Auto abgelegt haben.

Köln-Kalk: Scharfe Schusswaffe und Machete entdeckt

Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte unter dem Wagen eine scharfe Schusswaffe, zwei Magazine, eine Machete sowie eine Sturmhaube.

Im Anschluss durchsuchte die Polizei die Wohnung des 17-Jährigen in Kalk. Dort stellten die Einsatzkräfte fünf gestohlene Zweiräder sicher. (red)