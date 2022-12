Kalk – Auf Antrag der Fraktion Die Linke in der Kalker Bezirksvertretung soll die Verwaltung prüfen, an welchen Stellen im Stadtbezirk die Aufstellung von solarbetriebenen „smarten“ Parkbänken mit Beleuchtung, WLAN-Zugang und Lademöglichkeiten für mobile Geräte technisch möglich und sinnvoll ist. Diese Sitzbänke sollten gemäß dem Gestaltungshandbuch der Stadt in grauer Farbe ausgeführt und mit Rückenlehnen versehen werden.

Die Verwaltung soll auch in Erfahrung bringen, welche Erfahrungen andere Städte mit solchen Sitzbänken gemacht haben und mit welchen Folgekosten zu rechnen ist.



Vier mögliche Ort in Köln-Kalk

Vier mögliche Orte für die Aufstellung smarter Sitzgelegenheiten, die nach einem entsprechenden positiven Prüfungsbefund bevorzugt zu berücksichtigen seien, hat die Linke nach Absprache mit den Vereinen vor Ort auch schon mal aufgelistet: Der Bürgerpark Kalk, An St. Adelheid in Neubrück, der Platz neben dem Kunstwerk an der Ostheimer Straße in Vingst gegenüber dem Glasunterflurcontainer sowie der Brücker Marktplatz.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zwei Mannschaften geschlossen Anzeige Ohne Kunstrasen gibt es keine Kölner Nachwuchskicker

Rotes Sofa „wandert“ durch Kalk Anzeige Wie Kölner Anwohner Politiker erreichen können

Die Ergebnisse der Prüfung sollen der BV als Vorlage samt Prioritätenliste, Kostenaufstellung und Finanzierungsmodell spätestens in der Sitzung am 27. August vorliegen. Dem Antrag stimmten alle Bezirksvertreter bei Enthaltung von Stephan Boyens (AfD) zu. (hwh)