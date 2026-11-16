Eine Mordkommission der Kölner Polizei hat am Freitag eine 26-jährige, mutmaßlich psychisch kranke Frau wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen. Zuvor war es zu einem Angriff auf ein fünfjähriges Kind gekommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln gemeinsam mit.

Der Verdächtigen wird vorgeworfen, am Donnerstagmittag auf der Dillenburger Straße in Kalk ein ihr unbekanntes fünfjähriges Mädchen im Beisein seiner Mutter unvermittelt angegriffen zu haben. Dabei soll die Frau dem Kind mehrfach gegen den Kopf getreten haben.

Unbeteiligter Zeuge stoppte die Angreiferin

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler und Ermittlerinnen griff ein unbeteiligter Zeuge ein und stoppte die Angreiferin. Das fünfjährige Mädchen erlitt durch die Attacke schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die 26-Jährige ist bereits wegen Gewaltdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Einen festen Wohnsitz hat sie in Deutschland nicht. Am Samstag wurde sie einem Haftrichter vorgeführt, der die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnete. (red)