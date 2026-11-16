Nach unbeständigem, aber insgesamt eher ruhigem Wetter steht Deutschland und auch Nordrhein-Westfalen eine „turbulente Wetterwoche“ bevor, wie es der meteorologische Dienst Kachelmannwetter ausdrückt. Tiefdruckgebiete bestimmen das Geschehen, das bedeutet viel Wind und viel Regen. In Köln zeigte sich am Montag (16. November) immer mal wieder die Sonne, allerdings ist es auch sehr wolkig. Die Temperaturen erreichen in Köln immerhin noch 10 Grad.

Ab Montagabend wird es dann allerdings sehr ungemütlich, es wird unbeständig und sehr nass. Die Temperaturen gehen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bis Ende der Woche zwar nicht wesentlich herunter, aber der Wind frischt deutlich auf und es gibt viel Niederschlag.

Warnung vor Dauerregen auch in Köln

Am Montagmittag gab der DWD einen Warnhinweis vor Dauerregen heraus: Demnach werden im Bergischen Land ab Montagabend, 20 Uhr, bis Dienstagmittag, 14 Uhr, ergiebige Regenfälle erwartet. Die Niederschlagsmengen betragen 25 bis maximal 40 Liter pro Quadratmeter in Staulagen des Bergischen Landes. Mit vereinzelten Überflutungen muss gerechnet werden, besonders in Unterführungen sollten Verkehrsteilnehmer vorsichtig sein.

Die Warnung schließt auch Teile des rechtsrheinischen Kölner Stadtgebiets mit ein. Hier werden zwar nicht 40 Liter erwartet, aber mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter dürfte es auch hier sehr viel regnen.

Warnung vor Sturmböen

Gleichzeitig wird es sehr windig: Aus südwestlicher Richtung nähert sich ein Sturmgebiet NRW, auch hierfür wurde fürs Bergische Land eine DWD-Warnung ausgegeben. Bereits ab Montagnachmittag können Böen mit bis zu 70 km/h auftreten, die orange Warnstufe ist damit erreicht. Die Warnung gilt den ganzen Montag bis zum Abend. In exponierten Lagen des Sauerlandes und der Eifel kann es sogar vereinzelt noch heftiger werden.

Auch in Köln ist ab Montagabend mit starkem Wind zu rechnen. Im Stadtgebiet wird es zwar nicht so stürmisch wie im Umland, aber die gelbe Warnstufe (50 bis 65 km/h) wird es wohl auch hier werden. Am Dienstag bleibt es windig bis stürmisch, hinzu kommt dann der heftige Niederschlag.

Bis zum Ende der Woche bleibt es unbeständig und nass. Erst zum Wochenende bessert sich das Wetter – es wird jedoch ab Freitag auch deutlich kühler. In den Nächten bis zum Freitag sinken die Temperaturen nicht unter 5 Grad. Am Wochenende und Anfang der nächsten Woche gehen die Werte nachts auf bis zu 0 Grad zurück, vereinzelt ist im Kölner Umland dann auch Frost möglich.

Die besten Chancen, die Sonne wiederzusehen, gibt es am Samstag, hier könnten sich laut DWD einige Wolkenlöcher auftun. Es wird jedoch frisch und besonders am Sonntag kalt. Hier erreichen die Werte auch in Köln nur noch 6 Grad tagsüber.