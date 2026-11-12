Das Wetter in Köln und Region bleibt vorerst trüb und nebelig. Erst am Nachmittag werden Auflockerungen erwartet, im Bergland bleibt es jedoch bis zum Abend stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 10 Grad, im Hochsauerland bei 4 Grad.

Die Nacht zum Freitag wird teils nebelig und glatt bei Tiefsttemperaturen von 3 bis 1 Grad. Örtlich kann es bei bis zu minus 1 Grad zu lokalem Frost kommen.

Am Freitagmorgen wird es meist nur wenig bewölkt, im Tagesverlauf bleibt es oft wechselhaft, aber größtenteils niederschlagsfrei. Im Nordosten sind starke Böen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 10 Grad, im Hochsauerland bei 2 bis 4 Grad.

Besserung am Samstag in Sicht

In der Nacht zum Samstag klart es gebietsweise auf, im Anschluss bildet sich jedoch wieder Nebel. Bei Tiefsttemperaturen von 3 bis 0 Grad im Norden und bis zu minus 3 Grad im Süden kann es glatt werden.

Besserung verspricht der Tag: Nach Nebelauflösung am Morgen bleibt es wechselnd bewölkt, örtlich heiter und niederschlagsfrei. Die Tageshöchstwerte liegen dann bei 6 bis 8 Grad.

Am Sonntag wartet im Tagesverlauf von Westen aufkommende dichte Bewölkung mit Regen auf die Menschen in NRW. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 10 Grad. (dpa/red)