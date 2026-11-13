Wettertechnisch zweigeteilt sind die Aussichten für das Wochenende in Nordrhein-Westfalen, wenn auf einen heiteren Samstag (14. November) ein trüber und zeitweise nasser Sonntag (15. November) folgt.

Wechselnd bewölkt ist der Himmel zunächst am Freitag (13. November), wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Temperaturen steigen auf sechs bis zehn Grad, im Hochsauerland auf zwei bis vier Grad.

Wechselhaftes Wetter in Nordrhein-Westfalen: Nachts teils glatt und neblig

In der Nacht zu Samstag klart es dann gebietsweise auf. Bei Tiefstwerten von drei bis null Grad bildet sich Nebel. Stellenweise sei auch Glätte möglich, sagen die Meteorologen.

Am Samstag verdrängt die Sonne die Nebelschwaden zunächst und wechselt sich dann mit vorbeiziehenden Wolkenfeldern ab. Der Regenschirm kann dabei zu Hause bleiben: Es bleibt trocken. Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad. In höheren Lagen bleibt es mit Werten zwischen drei und sechs Grad etwas kühler.

Samstagnacht: Regenwolken ziehen auf

In den folgenden Nachtstunden sinken die Temperaturen dann auf zwei bis minus zwei Grad. Am frühen Morgen ziehen im Westen erste Wolken auf, die vereinzelt Regen bringen. Stellenweise ist den Wetterexperten zufolge Glätte möglich.

Die Wolken verdichten sich im Tagesverlauf am Sonntag und ziehen von Westen kommend weiter ins Land. Zu erwarten sind Höchsttemperaturen zwischen acht und zwölf Grad. Zeitweise bilden sich starke bis stürmische Böen, vor allem in höheren Lagen. (dpa/red)