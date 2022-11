SPD Kalk Claudia Greven-Thürmer soll neue Bezirksbürgermeisterin werden

Kalk – Die SPD im Stadtbezirk sowie die Fraktion in der Bezirksvertretung bedauern den zum Monatsende angekündigten Rücktritt des Kalker Bezirksbürgermeisters Marco Pagano. Als Nachfolgerin schlagen sie Claudia Greven-Thürmer vor. Die 61-Jährige hatte bereits für die im kommenden Jahr anstehenden Kommunalwahlen ihren Hut in den Ring geworfen und angekündigt, für das Ehrenamt kandidieren zu wollen.

Erste Frau in der Geschichte des Stadtbezirks

„Der wichtigste Grund für mich ist, dass man als Frau an der Spitze für Kalk nochmals einen anderen Dreh bekommen kann“, sagte Greven-Thürmer. Nun wird sie also von ihrer Partei ein Jahr früher in die erste Reihe geschickt. „Es wäre die erste Frau in der Geschichte des Stadtbezirks“, betonen der Stadtbezirksvorsitzende Christian Robbyns und Fraktionschef Markus Klein. Die SPD-Politikerin aus Merheim sitzt seit 2014 in der Bezirksvertretung und gilt als Sozialexpertin.

„Ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und die gute Arbeit von Marco Pagano fortzusetzen“, so Greven-Thürmer. „Für die Menschen in diesem tollen, bunten und spannenden Stadtbezirk Kalk mit seinen vielen Herausforderungen und Möglichkeiten. Und ich glaube, dass ich das kann.“