In der kommenden Session feiert die Große Dünnwalder Karnevals-Gesellschaft „Fidele Jonge“ mit ihrem Präsidenten Hans-Jo Fichna ihr 100-jähriges Bestehen. Den Start in das große „Fasteläums-Jahr“ läutete die Gesellschaft von der Schäl Sick mit einem Museumsfest im Hoppeditz-Hüsje ein.

Das kleine, aber feine Karnevalsmuseum wurde 2002 eingeweiht und ist das erste und zugleich älteste Kölner Karnevalsmuseum. Neben Exponaten des Dünnwalder Karnevals gibt es dort unter anderem das Originalkostüm von Toni Geller, dem Mann von der „Blauen Partei“, zu sehen.

Große Dünnwalder KG „Fidele Jonge“ feiert ihr „Fasteläums-Jahr“

Auch Originalnoten von Willi Ostermann, der Frack von Karl Berbuer aus dem Jahr 1956, ein Vertrag über 300 DM Gage der Bläck Fööss, als sie sich noch Sandwich nannten, und die erste Schallplatte der Paveier sind ausgestellt.

Einen Brief des ehemaligen Kölner Regierungspräsidenten Franz-Josef Antwerpes gibt es auch zu sehen. Damals hatte Antwerpes vehement abgelehnt, dass das goldene Flügelauto des Künstlers HA Schult auf dem denkmalgeschützten Treppenturm des Zeughauses installiert wird.

Auf das ganze Theater hatte die KG reagiert und dem Regierungspräsidenten einen Brief geschrieben, mit der Bitte, ihrem Flügel-Steckenpääd eine offizielle Fluggenehmigung zu erteilen. Antwerpes machte den Scherz mit und erteilte per offiziellem Brief die Fluggenehmigung über Köln.

Damit die Ausstellung im Hoppeditz-Hüsje weiter wachsen kann, gab es beim Museumsfest jede Menge neue Exponate von Kölns Karnevalsstars. „Blötschkopp“ Marc Metzger hatte seine erste Kappe, Brille und karierte Fliege von 2006 im Gepäck. „Das Karo bekomme ich ja nicht mehr weg. Wenn mein Fahrer durch die Türe geht mit dem Kostüm im Arm, kommt er überall rein und ich muss die Karte zeigen“, scherzte Metzger.

Domstürmer-Frontmann Micky Nauber trennte sich für das Museum von seinem ersten Auftrittshemd. Copyright: Daniela Decker

Zu der schwarzen Mütze ist der Büttenstar durch einen Zufall gekommen. „Als ich 2006 angefangen habe, trug ich zu meinem Outfit eine rote Presspapier-Melone. Wenn du drei Auftritte hattest und wie ich zum Schwitzen neigst, zerlief die und hing einem über den Augen. Jetzt stand ich bei einem Auftritt in Bad Hönningen mit diesem zerlaufenen Helm auf dem Kopf. Jemand aus dem Publikum hat mir dann die Mütze zugeworfen und gemeint: ‚Jung, nimm die, die ist wenigstens trocken.‘ So bin ich zu meinem Markenzeichen gekommen.“

Die Klüngelköpp überreichten unter anderem Hosenträger und die erste Hose von Frontmann Frank Reudenbach. „Eine lange Verbundenheit und Freundschaft verbinden uns mit der KG. Besonders die legendären Herrensitzungen bleiben für uns unvergessen“, betonte Jochen Damm.

Klüngelköpp-Musiker Jochen Damm (M.) hatte Hosenträger, eine Hose und Kappen mitgebracht. Copyright: Daniela Decker

Die Domstürmer gratulierten nicht nur mit einem Live-Auftritt. Sänger Micky Nauber trennte sich für das Museum von seinem ersten Auftrittshemd. Die Funky Marys steuerten ihr rot-weiß-kariertes Outfit bei. Büttenstar Martin Schopps trennte sich von seiner ersten Kappe und die Tanzgruppe Hellige Knäächte un Mägde von einem alten Knäächte-Outfit.

Zur Freude der Gäste schaute auch die Band Miljö spontan vorbei und gratulierte musikalisch. Für das Museum überreichte deren nach seiner Knie-OP immer noch gehandicapter Sänger Nils Schreiber eine Jacke und eine halbe Gitarre.

Die Band Miljö überreichte eine zersägte Gitarre für das Museum der Dünnwalder. Copyright: Daniela Decker

Zwar sind alle regulären Sitzungen 2027 bereits ausverkauft, dennoch gibt es noch Gelegenheiten, das „Fasteläum“ mit der Großen Dünnwalder KG zu feiern. Am 8. November geben die Räuber und Philipp Godart ein Kinderkonzert in der Josef-Barten-Halle. Die Fastelovendsparty „Jung & Jeck“ feiert am 21. November mit den Klüngelköpp, Karnevallica und Ben Randerath ihr Comeback.

Am 5. Februar 2027 findet das Dünnwalder Mettmahl in der Stadthalle Köln statt. Mit dabei unter anderem Druckluft, Räuber, Miljö, Domstürmer und Martin Schopps. Und zum krönenden Höhepunkt feiert am 14. Mai das eigene Musical „In der Hölle der Sahara“ über 100 Jahre Fidele Jonge seine Premiere in der Volksbühne.