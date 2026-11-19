Stefan kam am 11.11. nicht nur nach Köln, um zu feiern. Er verband den Start in die Session mit einer guten Tat. Die Idee zu seiner jecken Spendenaktion kam dem 33-jährigen Erzieher aus Hürth durch sein Kostüm: ein Kiosk aus den Neunzigern.

Dafür bastelte er einen bunten Bauchladen und stattete sich mit den passenden nostalgischen Süßigkeiten aus. Auch Centershock, Leckmuscheln und Kaugummizigaretten hatte Stefans Kiosk im Angebot.

Die Sachen einfach verschenken, wollte er nicht – aber sich das Geld von einem Verkauf in die eigene Tasche stecken genauso wenig. Also kam Stefan auf eine Spendenaktion. Und weil er in einer Kita arbeite, sei er schnell auf die Idee gekommen, für Kinder zu sammeln, erzählt er.

Seinen Bauchladen bastelte Stefan Schnabel selbst. Unter dem Motto „Naschen gegen Krebs“ zog er damit durch Köln. Copyright: Stefan Schnabel

Die Wahl fiel auf die Initiative „Dat Kölsche Hätz“, die von Karnevalist Robert Greven mitgegründet wurde. Seine dreijährige Tochter war zuvor an einem Hirntumor gestorben.Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spenden zugunsten des Fördervereins für krebskranke Kinder e.V. Köln zu sammeln. Dieser kümmert sich mit zahlreichen Angeboten um Betroffene, die in der Kinderonkologie der Uniklinik Köln behandelt werden, sowie deren Familien.

Im Elternhaus mit mehreren Apartments finden Eltern und Geschwisterkinder während der Behandlungen ein „Zuhause auf Zeit“. Auch Familien, die nicht übernachten, sind willkommen. Dank des Fördervereins ist das Angebot kostenlos.

„Meine Entscheidung bestätigte sich, als ich das Elternhaus betrat, um die Spendendose abzuholen“, sagt Stefan. „Die Aktionen, die dort organisiert werden, haben mich sehr begeistert und machen den Kindern und deren Familien bestimmt eine sehr große Freude und unterstützen sie in dieser schweren Zeit.“

Egal ob vor Kneipen oder an KVB-Stationen: Stefan Schnabel verkaufte Süßigkeiten an die Jecken. Copyright: Stefan Schnabel

Unter dem Motto „Naschen gegen Krebs“ zogen Stefan und seine Freunde am 11.11. also durch die Kölner Innenstadt. Rund fünf Stunden sei er unterwegs gewesen. „Dat Kölsche Hätz“ stattete ihn zusätzlich mit kleinen Werbegeschenken aus.

Wer sie traf, konnte gegen eine Spende etwas aus dem Kiosk kaufen. „Viele hatten kein Bargeld, sind dann aber rumgegangen und haben Freunde geholt und zum Spenden animiert. Es hat echt Spaß gemacht“, erinnert sich Stefan.

Stefan Schnabel übergab die Spende der Geschäftsführerin des Fördervereins für krebskranke Kinder e.V. Köln, Monika Burger-Schmidt. Copyright: Stefan Schnabel

Den Erlös seiner Aktion übergab Stefan zwei Tage später im Elternhaus an die Geschäftsführerin des Fördervereins, Monika Burger-Schmidt. Rund 89 Euro waren am 11.11. in seiner Spendendose gelandet. Er habe dann auf 100 Euro aufgerundet.

„So was hatten wir wirklich auch noch nicht“, freut sich Burger-Schmidt über die Aktion. „Wir fanden die Idee super und haben uns sehr gefreut!“

Der Förderverein werde ausschließlich über Spenden finanziert, daher zähle jeder Beitrag. „Wir sind über jede Spende glücklich und 100 Euro sind viel Geld.“ Der Erlös von Stefans Aktion werde dem Elternhaus zugutekommen.

„Mir hat es echt Spaß gemacht und ich könnte es mir sehr gut vorstellen, so etwas öfter zu machen“, sagt er und fügt lachend hinzu: „Aber in anderer Form. Der Kiosk war echt schwer.“

So kannst Du spenden:

Eine Spende an „Dat Kölsche Hätz“ ist unter anderem per PayPal möglich: datkoelschehaetz@gmx.de

Bankdaten zur Überweisung findest Du auf der Website des Vereins unter diesem Link.