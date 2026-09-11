Die Sessionseröffnung bekommt ein neues Gesicht. Das Kamelle-Festival feiert am 11. November 2026 Premiere. Festival-Sound, Kneipenkarneval und ganz viele Mitmachaktionen in einem Format bringen den jecken Tag auf ein ganz anderes Level.

Die Halle Tor 2 wird am „Elften im Elften“ zum Treffpunkt für alle Feierwütigen, die unabhängig vom Wetter und abwechslungsreich den Tag genießen wollen. Top-Bands, DJs und eine Karaokebühne sorgen für die perfekte Mischung an diesem Erlebnistag.

Neue Horn-Section gesucht: Bewerbungen bis 30. September

Und jetzt kommt der nächste Knaller. Du spielst Trompete, Posaune, Saxofon oder Sousafon und willst mit deinem Instrument nicht nur im Proberaum stehen, sondern auf die Bühne?

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Parallel zum Kamelle-Festival entsteht ein neues Musikprojekt für Köln. Wir suchen Kölns neue Horn-Section – präsentiert von der GO GmbH. Die Formation soll auch nach dem Festival gemeinsam weitermachen und auf weiteren Bühnen gemeinsam mit DJs, Sängern und Acts für einen unverwechselbaren Sound sorgen.

Wir gründen dabei keine klassische Karnevalsband. Stattdessen eine Formation, die gemeinsam mit DJs und Künstlern performt und Live-Musik neu mit dem Sound des Kölner Karnevals verbindet.

Gesucht werden acht Musikerinnen und Musiker: 1 Lead-Trompete, 2 weitere Trompeten, optional Flügelhorn, 1 Lead-Posaune, 1 Posaune, 1 Tenor-Saxofon, 1 Bariton- oder Bass-Saxofon sowie 1 Sousafon.

Sängerin Linda Teodosiu gehört zur Jury, die die Musiker für das Kamelle-Festival auswählt. Copyright: Arton Krasniqi

Die Formation soll am 11.11. ihren ersten großen Auftritt feiern. Das Festival ist dabei Startpunkt, nicht Endpunkt: Ziel ist es, eine Formation zusammenzubringen, die auch nach dem Festival gemeinsam auftritt. Musikalisch soll die Horn-Section ordentlich Druck, eigenen Sound und kölsche Energie erzeugen.

Hier bewerben für die Horn-Section.

Über die finale Besetzung entscheidet unsere Jury mit Mätropolis-Frontfrau Linda Teodosiu, Entertainer Guido Cantz, King-Loui-Sänger Max Rohde und Radio-Köln-Chefredakteur David Fernández. Auf dem Weg zur Bühne wird die Formation musikalisch von René Pera und Lars Wockenfuß als Coaches begleitet.

Als professionelle Künstler- und Entertainmentagentur begleitet die GO GmbH die Entstehung der neuen Horn-Section von Beginn an. Schick uns deine Bewerbung und zeig uns, was du an deinem Instrument draufhast. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2026.