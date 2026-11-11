Unter dem Motto „Morje es, wat do drus mähs!“ blickt Köln voller Vorfreude auf die Karnevalssession 2026/2027. Der Fastelovend steht diesmal ganz im Zeichen der Zukunft, des Zusammenhalts und der gemeinsamen Verantwortung für die Domstadt. Auch in dieser Session erwartet die Jecken ein prall gefüllter Terminkalender – von der prunkvollen Galasitzung im Gürzenich bis hin zum stimmungsvollen Feiern in den Veedeln. Wir haben alle wichtigen Termine in der Übersicht für Sie zusammengestellt. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, damit Sie kein Highlight verpassen.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Karnevalssitzungen Köln Januar 2027

Echt-Kölsch-Sitzung I der Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V.: Samstag, 2. Januar 2027

Mädchensitzung der KG Blau-Rot 1969 e.V. Köln-Dellbrück: Sonntag, 3. Januar 2027

Müllemer Mettmahl der Stadthalle Köln: Dienstag, 5. Januar 2027

Mädchensitzung „Nümaats Wiever“ der KG Alt-Köllen vun 1883 e.V.: Freitag, 8. Januar 2027

Kostümsitzung der Große Karnevals-Gesellschaft Greesberger e.V. Köln von 1852: Freitag, 8. Januar 2027

Volkssitzung der KG Alt-Köllen vun 1883 e.V.: Samstag, 9. Januar 2027

Mariechensitzung (Mädchensitzung) der KG Schlenderhaner Lumpe e.V.: Sonntag, 10. Januar 2027

Mädchensitzung der Lyskircher Junge Gesellschaft zur Pflege Kölner Mund- und Eigenart gegr. 1930 e.V.: Dienstag, 12. Januar 2027

Große Mädchensitzung der Die GROSSE von 1823: Mittwoch, 13. Januar 2027

Kölle Alaaf – Die ZDF-Mädchensitzung (ZDF / Festkomitee Kölner Karneval): Mittwoch, 13. Januar 2027

Kostümsitzung der KG Schlenderhaner Lumpe e.V.: Freitag, 15. Januar 2027

Große Mädchensitzung der KKG Fidele Zunftbrüder von 1919 e. V.: Freitag, 15. Januar 2027

Kostümsitzung der Fest der Schwarzen Kunst e.V.: Freitag, 15. Januar 2027

Prunk- und Kostümsitzung der Grossen Braunsfelder Karnevalsgesellschaft von 1976 e.V.: Freitag, 15. Januar 2027

Prunksitzung der Flittarder KG von 1934 e.V.: Samstag, 16. Januar 2027

Kostümsitzung der KG „Die Isenburger“ Köln-Holweide 1974 e.V.: Samstag, 16. Januar 2027

Fastelovend der leiseren Töne des Kölner Karnevals-Vereins „UNGER UNS“ von 1948 e.V.: Dienstag, 19. Januar 2027

Müllemer Mettmahl der Stadthalle Köln: Dienstag, 19. Januar 2027

MBZ Mädchensitzung der KKG Mer Blieve Zesamme von 1937 e.V.: Mittwoch, 20. Januar 2027

Mädche Jeck der Kölsche Narren Gilde e. V. von 1967: Mittwoch, 20. Januar 2027

Die Grosse Kostümsitzung der Die GROSSE von 1823: Mittwoch, 20. Januar 2027

Kostümsitzung der Löstige Paulaner KKG von 1949 e.V.: Mittwoch, 20. Januar 2027

Mädchensitzung der KG Treuer Husar Blau-Gelb von 1925 e.V.: Donnerstag, 21. Januar 2027

Große Mädchensitzung der Große Allgemeine KG von 1900 Köln e.V.: Donnerstag, 21. Januar 2027

Prunk- und Kostümsitzung der KKG Fidele Fordler von 2001 e.V.: Donnerstag, 21. Januar 2027

Kölle Alaaf – Die große WDR4-Kostümsitzung (WDR 4 / Festkomitee Kölner Karneval): Donnerstag, 21. Januar 2027

Kostümsitzung der Große Sülz-Klettenberger KG von 1928 e.V.: Samstag, 23. Januar 2027

Funkenkostümsitzung der Kölner Funken Artillerie blau weiß von 1870 e.V.: Samstag, 23. Januar 2027

Müllemer Mettmahl der Stadthalle Köln: Dienstag, 26. Januar 2027

Mädchensitzung der Grossen Braunsfelder Karnevalsgesellschaft von 1976 e.V.: Freitag, 29. Januar 2027

Kostümsitzung der Kölner Funken Artillerie blau weiß von 1870 e.V.: Freitag, 29. Januar 2027

Miljöhsitzung der Willi Ostermann Gesellschaft: Sonntag, 31. Januar 2027

Karnevalssitzungen Köln Februar 2027

Kindersitzung der Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V.: Montag, 1. Februar 2027

Kindersitzung der KG Müllemer Junge Alt-Mülheim e.V. von 1951: Dienstag, 2. Februar 2027

Lyskircher Prunk- und Kostümsitzung der Lyskircher Junge Gesellschaft zur Pflege Kölner Mund- und Eigenart gegr. 1930 e.V.: Dienstag, 2. Februar 2027

Inklusionssitzung der Funken Blau Weiß Feinripp e.V.: Dienstag, 2. Februar 2027

Kostümsitzung Nonstop der Kölsche Funke rut-wieß vun 1823 e.V.: Mittwoch, 3. Februar 2027

2. Miljöh-Sitzung (Sitzung em Kostümche) der K.G. Kölsche Grielächer vun 1927 e.V.: Freitag, 5. Februar 2027

Große Kostümsitzung der Deutzer Karnevalsgesellschaft „Schäl Sick“ vun 1952 e.V.: Samstag, 6. Februar 2027

Große Kölner Kostümsitzung der Große Kölner Karnevalsgesellschaft e.V. 1882: Sonntag, 7. Februar 2027

Große Kostümsitzung der KG Kölsche Burggrafen von 1938 e.V.: Sonntag, 7. Februar 2027

Große Kostümsitzung der Kölner KG Fidele Burggrafen von 1927 e.V.: Sonntag, 7. Februar 2027

Neben den traditionellen Karnevalssitzungen gehören auch ausgelassene Karnevalspartys zur fünften Jahreszeit in Köln. Diese Partys bieten eine lockere Atmosphäre, in der sich Jecken jeden Alters treffen, tanzen und feiern. Oft finden sie in Kölner Kneipen, Festzelten und Clubs statt und sorgen für Karnevalsstimmung bis in die frühen Morgenstunden. (jag)