Kölle Alaaf! Sie erwartet ein jeckes Programm an Weiberfastnacht 2026. Um 11.11 Uhr geht es los! Wir haben alle Infos für Sie im Überblick.

Weiberfastnacht auf dem Alter Markt: Eröffnung des Straßenkarnevals

Jecke feiern an Weiberfastnacht auf dem Alter Markt. Copyright: Uwe Weiser

Das hat Tradition: Seit den 1950er Jahren eröffnet der grün-rote Ur-Traditionskorps aus der Kölner Altstadt, der Altstädter Köln 1922 e.V., den Straßenkarneval an Weiberfastnacht. Erleben Sie dieses Ereignis live und in Farbe im Hätz von Kölle – auf dem Alter Markt. Es erwarten Sie die Altstädter, das Kölner Dreigestirn und viele großartige Live-Künstler.

Alter Markt, ab 8.30 Uhr, Beginn 9.30 Uhr, ab 33 Euro, Tickets bei altstaedter.de

„Fest in Blau“ der Blauen Funken im Gürzenich

Blaue Funken bei einem Auftritt 2022 (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Wenn sich an Weiberfastnacht das Feiern von der Straße in den Saal verlagert, begrüßen die Blauen Funken ihre Gäste mit viel „kölschem Lebensgefühl“ zur größten Karnevalsparty des Jahres. In allen Sälen des Gürzenich präsentieren die Blauen Funken die Top-Bands des Kölner Karnevals und moderne internationale Musik in den beiden Sälen sowie Star-DJ René Pera in der „Fest in Blau-Diskothek“.

Gürzenich, ab 18.15 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr, 48 Euro, Tickets bei blaue-funken.de

Bock op Jeck der Bürgergarde

Die Band Eldorado wird Weiberfastnacht auch im Wartesaal auftreten. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Wieverfastelovend feiert die Bürgergarde blau-gold von 1904 e.V. Köln im liebevoll restaurierten Wartesaal am Dom. Es gibt natürlich Kölsch vom Fass! Das Programm verspricht auch in dieser Session eine abwechslungsreiche Mischung aus kölschen Urgesteinen und modernen Sounds. So sorgen die Rabaue und das Urgestein Marita Köllner gemeinsam mit den Domstürmern für beste Stimmung. Mit dabei sind außerdem die Bands Miljö, Eldorado, Stadtrand, Scharmöör und Kempes Feinest, die mit ihren Hits das Publikum zum Feiern und Mitsingen bringen werden.

Wartesaal am Dom, ab 13.11 Uhr, Einlass ab 12 Uhr, 49 Euro + VVK-Gebühr, Tickets

Bellejeckzoch der Großen Allgemeine KG von 1900 e.V.

Das Dreigestirn im Januar 2023 auf dem Weg zum Einzug in die Hofburg. (Archivbild) Copyright: Uwe Weiser

Das Wecken der Jecken mit einer der ältesten und traditionsreichsten Figuren des kölschen Karnevals: Mit diesem Zug fängt Weiberfastnacht alles an. Gleichzeitig ist es auch der erste offizielle Termin des Dreigestirns an diesem Morgen. Traditionell marschiert der Bellejeckzoch zur Hofburg, um das Kölner Dreigestirn um 8.45 Uhr zu wecken. Dann wird mit Kölsch angestoßen und zu jecker Musik geschunkelt.

Hauptbahnhof Köln, Bahnhofsvorplatz, ab 7.45 Uhr, kostenfrei

Historisches Spiel von Jan un Griet

Das Historienspiel Jan un Griet ist fester Bestandteil des Kölner Karnevals und findet traditionell an Weiberfastnacht statt. Es erzählt die Geschichte des einfachen Knechts Jan von Werth, der in den Dreißigjährigen Krieg zieht und als berühmter Feldherr zurückkehrt. Die Marktfrau Griet, die seine Liebe einst zurückwies, weil er ihr nicht fein genug erschien, bereut ihre Entscheidung, als sie seinen Erfolg sieht.

Historisches Schauspiel von Jan un Griet an der Severinstorburg in der Südstadt. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

Die Sage, die erstmals 1837 niedergeschrieben wurde, thematisiert Liebe, Hochmut sowie die Kluft zwischen Arm und Reich. Nach dem „Spill an d’r Vringspooz“ zieht das versammelte Reiterkorps Jan von Werth gemeinsam über die Severinstraße bis zum Alter Markt.

Chlodwigplatz, ab 13.45 Uhr, kostenlos

„Knatsch Verdötsch“ des Treuer Husar Blau-Gelb von 1925 e.V.

Die Domstürmer sind bei „Knatsch Verdötsch“ mit von der Partie. (Archivbild) Copyright: Dirk Borm

„Knatsch Verdötsch“ ist die Party für alle, die auf Ballermann-Musik verzichten wollen und stattdessen 100 Prozent kölsche Musik und Atmosphäre schätzen. Beste kölsche Stimmung und ausgelassene Feierlaune sind garantiert. Geboten werden Live-Musik, mitsingbare Hits und ein jeckes Bühnenprogramm. Dabei dürfen sich die Feiernden auf Acts wie Domstürmer, Miljö und die Paveier freuen.

Lindner Hotel City Plaza, ab 14 Uhr, ab 45 Euro

Lachende Kölnarena in der Lanxess-Arena

Die „Lachende Kölnarena“ bietet sechs Stunden tanzen, bützen und schunkeln mit dem Who is Who der Kölner Karnevalsszene. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Ab dem 2. Januar 2027 wird es wieder 13 Ausgaben an sechs Wochenenden der Lachenden Kölnarena geben – mit mehr als 20 Bands pro Abend. Im Programm sind (voraussichtlich) Topbands wie Brings, Bläck Fööss, Höhner, Kasalla, Querbeat, Cat Ballou, Paveier oder Räuber, aber auch junge Bands wie Miljö, Kempes Feinest, Planschemalöör, Stadtrand oder Lupo. Es gibt noch Tickets.

Lanxess-Arena, ab 16 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr, ab 51,90 Euro, Tickets bei eventim.de

Divertissementchen 2027: „Wat a Thiater“

Vorpremiere „ Divertissementchen: E Lewe för Kölle“ im Staatenhaus. (Archivbild vom Januar 2026) Copyright: Dirk Borm

Mit ihrem neuen Programm „Wat e Thiater“ entführt die Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg ihr Publikum in ein turbulentes Abenteuer zwischen Baustellenromantik und kölscher Seele. Anlässlich des 100. Geburtstags des Kölner Originals Trude Herr widmet sich das neue „Zillche“ der komischen wie berührenden Geschichte einer Direktorin eines kleinen Volkstheaters im Vringsveedel, die unverhofft das Ruder an der Oper Köln übernehmen soll. Autor und Regisseur Lajos Wenzel inszeniert das rasante Spektakel gewohnt bildgewaltig – und feiert damit zugleich die lang ersehnte Rückkehr auf die Bühne des frisch sanierten Opernhauses am Offenbachplatz.

Oper Köln am Offenbachplatz, ab 19.30 Uhr, ab 35 Euro, Tickets (Vorverkauf ab dem 12. Oktober 2026)

Ball Raderdoll der Grosse Braunsfelder

Die Jecken feiern auf dem Heumarkt. (symbolbild) Copyright: Uwe Weiser

Fast schon legendär ist der Ball Raderdoll an Weiberfastnacht, der nach vielen Jahren im Hotel Pullmann erstmals in der Halle Tor 2 stattfindet. Am frühen Nachmittag geht es mit jeder Menge jecker Stimmung und einem besonders hohen Flirtfaktor los. Die Grosse Braunsfelder Karnevalsgesellschaft von 1976 e.V. ist in ihren relativ jungen Jahren stetig gewachsen und zählt heute mit über 300 Mitgliedern zu den erfolgreichsten, innovativsten und über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Karnevalsgesellschaften.

Halle Tor 2, ab 14.11 Uhr, ab 59 Euro, Tickets

Sitzungen an Weiberfastnacht

Die mehr als 140 Mitgliedsgesellschaften des Festkomitees Kölner Karneval bieten auch an Weiberfastnacht zahlreiche Veranstaltungen in der ganzen Stadt an. Wir haben für Sie die wichtigsten und schönsten Sitzungen in einer Übersicht gesammelt.

Partys an Weiberfastnacht

Wo sonst kann man an Karneval feiern oder kostümiert mit einem Kölsch in der Hand schunkeln? Im Kölner Karneval 2026 gibt es eine Vielzahl weiterer Partys. Wir haben für Sie eine Übersicht mit den besten und wichtigsten zusammengestellt.

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