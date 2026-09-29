Für die „Lachende Kölnarena“ sind 2027 insgesamt 13 Termine im Januar und Februar angesetzt. Die Karnevalsveranstaltung von Otto Hofner gehört seit Jahrzehnten zum Kölner Karneval und findet auch in der Session 2027 in der Lanxess-Arena statt. Die Veranstaltungen verbinden Karnevalsmusik, Bühnenprogramm und gemeinsames Feiern.

Lachende Kölnarena: Speisen und Getränke mitbringen erlaubt

Ein Grund für den Erfolg der „Lachende Kölnarena“: die Gäste können sich selbst verpflegen, also ihre eigenen Speisen und Getränke mit in die Arena bringen. Das führt zu kuriosen Situation, etwa zur Frage: „Kann ich einen Grill mitbringen?“ Da müsse man „dann doch bestimmt erklären, dass es ein geschlossener Raum ist und ein Grill nicht unbedingt das ist, was wir unter Selbstverpflegung verstehen“, so Veranstalterin Nathalie Drmota, die sich mit Michael Burgmer um das Großevent kümmert, in „ekonomy mit K“, dem Wirtschafts-Podcast des „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Lachende Kölnarena 2027: Termine in der Übersicht

2. Januar 2027 (Samstag) – Beginn 18.30 Uhr, Einlass 17.30 Uhr 3. Januar 2027 (Sonntag) – Beginn 16 Uhr, Einlass 15 Uhr 7. Januar 2027 (Donnerstag) – Beginn 18 Uhr, Einlass 17 Uhr 8. Januar 2027 (Freitag) – Beginn 18.30 Uhr, Einlass 17.30 Uhr 9. Januar 2027 (Samstag) – Beginn 18.30 Uhr, Einlass 17.30 Uhr 14. Januar 2027 (Donnerstag) – Beginn 18 Uhr, Einlass 17 Uhr 15. Januar 2027 (Freitag) – Beginn 18.30 Uhr, Einlass 17.30 Uhr 16. Januar 2027 (Samstag) – Beginn 18.30 Uhr, Einlass 17.30 Uhr 3. Februar 2027 (Mittwoch) – Beginn 18.30 Uhr, Einlass 17.30 Uhr 4. Februar 2027 (Donnerstag) – Beginn 16 Uhr, Einlass 15 Uhr 5. Februar 2027 (Freitag) – Beginn 18.30 Uhr, Einlass 17.30 Uhr 6. Februar 2027 (Samstag) – Beginn 18.30 Uhr, Einlass 17.30 Uhr 7. Februar 2027 (Sonntag) – Beginn 16 Uhr, Einlass 15 Uhr

Lachende Kölnarena 2027: Diese Künstler könnten dabei sein

In den vergangenen Jahren waren unter anderem folgende Künstler bei der Lachenden Kölnarena dabei:

Bläck Fööss | Brings | Cat Ballou | Colonia rut-wiess | Dä Blötschkopp | Domstürmer | Eldorado | Et Klimpermännche | Höhner | J P Weber | Kasalla | Klüngelköpp | Kölner Dreigestirn & Traditionskorps | Kölner Rheinveilchen | Luftflotte | Marita Köllner | Miljö | Mo-Torres | Orchester Ted Borgh | Paveier | Räuber | Rezag Husaren | Stadtrand | Stattgarde Colonia | Wahner Wibbelstetze

Das Festkomitee des Kölner Karnevals ist natürlich auch dabei.

Lachende Kölnarena 2027: Tickets im Vorverkauf

Lachende Kölnarena Tickets gibt es über die Website eventim.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder an der Abendkasse. Hier lohnt es sich, am Tag des Konzertes noch einmal bei der Arena nachzufragen, ob es noch Tickets gibt. Das Callcenter ist unter 0221 / 8020 erreichbar.

Tickets für die Lachende Kölnarena 2027 sind in verschiedenen Preiskategorien erhältlich. Die Preise beginnen bei 56,50 Euro pro Ticket. Für Plätze im Premiumbereich werden Tickets ab 65 Euro angeboten.

Für die „Lachende Kölnarena 2027“ gibt es neben den regulären Tickets auch weitere Premium-Angebote. Dazu gehören die Premium-Loge mit Sitzplatz, Buffet, Getränken und eigener Servicekraft, das Premium-Paket mit Zugang zum Backstage-Restaurant sowie Premium-Sitzplätze ohne gastronomische Leistungen. Bei den Premium-Sitzplätzen ist die Selbstverpflegung erlaubt, während sie bei den Premium-Angeboten mit Catering ausgeschlossen ist.

Lachende Kölnarena 2027: Wie komme ich zur Lanxess-Arena mit dem Auto, dem ÖPNV oder zu Fuß?

Die Lanxess-Arena befindet sich im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz. Folgen Sie den Hinweisschildern „Lanxess-Arena“ und „Koelnmesse“. Sie finden die Lanxess-Arena in unmittelbarer Nähe des Deutzer Bahnhofs, der eine hervorragende Bahnanbindung hat. Ausreichende Parkmöglichkeiten direkt an der Lanxess-Arena sind ausgeschildert. Nähere Informationen zum Parken und detaillierte Informationen zur Anfahrt finden Sie auf der Website der Lanxess-Arena.

Achtung: Die erworbenen Eintrittskarten gelten nur dann als Fahrscheine im Streckennetz des VRS, wenn dies auf den Tickets vermerkt ist.

Adresse für Navi: Lanxess-Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln

*Dieser Artikel enthält Produkt-Empfehlungen. Beim Kauf über unsere Affiliate-Links erhalten wir eine Provision, die unseren unabhängigen Journalismus unterstützt. Beim Klick auf die Links stimmen Sie der Datenverarbeitungen der Affiliate-Partner zu. Weitere Infos in unserer Datenschutzerklärung.