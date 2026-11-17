Die Stattgarde Colonia Ahoi hat die ehemalige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker als Ehrenmitglied aufgenommen. Mit der Auszeichnung würdigt der Karnevalsverein ihren Einsatz für Vielfalt, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Sichtbarkeit der LGBTQIA+-Community während ihrer Amtszeit.

Reker habe Werte vertreten, die auch das Selbstverständnis des Vereins prägen. Die Ehrenmitgliedschaft ist eine besondere Auszeichnung der Karnevalisten. „An Bord des Stattgarde-Luxusliners sind Ehrenmitglieder unsere Erste-Klasse-Passagiere“, teilt der Verein mit. Dies seien Persönlichkeiten, die sich durch außergewöhnliches Engagement oder eine besondere Verbundenheit zur Stattgarde auszeichnen.

„Mit Henriette Reker ehren wir eine Persönlichkeit, die unsere Stadt nachhaltig geprägt hat und sich stets für ein Miteinander ohne Ausgrenzung eingesetzt hat“, erklärte der Vorstand. Ihr Engagement verdiene Respekt und Anerkennung.