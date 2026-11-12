„Wahrheiten aussprechen“Beliebter Comedian wagt sich erstmals in die Kölner Bütt

Khalid Bounouar ist als Comedian längst auf großen Bühnen zu Hause. Er moderiert den Quatsch Comedy Club und gehört zum Team von „Rebell Comedy“. In der kommenden Karnevalssession stellt sich der gebürtige Eschweiler laut dem WDR einer neuen Herausforderung: Er tritt erstmals in der Kölner Bütt auf.

Aufgewachsen ist Bounouar als sechstes von elf Kindern in der Region Aachen. Schon mit sieben Jahren stand er zum ersten Mal auf einer Bühne. Eigentlich hatte er zunächst einen anderen Berufswunsch: Er wollte Lehrer werden. Heute verdient er sein Geld mit Humor. Sein wichtigstes Publikum ist für ihn aber nach wie vor die eigene Familie.

Khalid Bounouar: Vom Klassenclown zum Comedian

Seine ersten Erfahrungen als Unterhaltungskünstler sammelte Bounouar im Familienkreis. „In der Schule war ich der Klassenclown, in der Familie immer der, der alle nachmachen sollte. Wenn die Familie zusammen kam, hieß es: Okay, jetzt mach mal deinen Onkel nach. Okay, jetzt mach mal deinen Bruder nach.“

Auch heute noch liefert ihm seine große Familie Stoff für seine Programme. „Ich kann bis heute ganz viele Geschichten über meine Geschwister erzählen, weil einfach immer was passiert“, sagte er im Gespräch mit dem WDR.

Sein Humor folgt dabei einer einfachen Formel: „Tragödie plus Zeit gleich Komödie.“ Traurige Erlebnisse aus dem eigenen Leben auf der Bühne zu verarbeiten, sei für Comedians eine Art Therapie. „Deshalb gibt es keine Geschichte, die ich nie erzählen würde. Alles landet irgendwann auf der Bühne.“

Erster Auftritt in der Kölner Bütt: Bounouar will Haltung zeigen

Auch seine Herkunft thematisiert Bounouar offen. Weil er nicht Michael heiße, werde er bis heute regelmäßig gefragt, woher er komme. „Mittlerweile verletzt mich das nicht mehr. Was eigentlich auch traurig ist, denn es zeigt, dass es sehr oft passiert ist.“

In der kommenden Session betritt Bounouar erstmals die Kölner Karnevalsbühne als Redner. Bei einem Vorstellabend im Theater am Tanzbrunnen überzeugte er bereits rund 1000 Gäste. Sein Auftritt wurde laut dem WDR mit stehenden Ovationen und Zugabe-Rufen gefeiert.

Für sein Karnevalsprogramm ist ihm vor allem eine Botschaft wichtig: „Mittlerweile haben wir Comedians, Künstler und Schauspieler, die viel mehr Wahrheiten aussprechen als unsere Politiker.“

Künstlerinnen und Künstler sollten daher Haltung zeigen. Der Karneval habe schließlich eine politische Tradition. „Der Karneval war eine Persiflage auf die Französische Revolution: Der Redner musste auf der Bühne Wahrheiten aussprechen, die man draußen nicht sagen durfte.“ (jag)

Das sagte der 36-Jährige im Gespräch mit WDR 3 für die Sendung „Westart“, die am 11. November 2026 ausgestrahlt wurde.