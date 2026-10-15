Der Rosenmontagszug und die Schull- und Veedelzöch finden 2027 wie gewohnt in der Kölner Innenstadt statt. Neben den größten Kölner Karnevalsumzügen ziehen dann auch alle Jecken auf die Straßen in den Veedeln. Damit Sie den Überblick behalten, haben wir alle wichtigen Termine für Sie in der Übersicht. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.

Alle Angaben ohne Gewähr. Berücksichtigt sind alle Karnevalsumzüge, die bei der Kölner Stadtverwaltung angemeldet und gelistet wurden. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

Proklamation des Kölner Dreigestirns 2027 – 8. Januar 2027 (Freitag)

Proklamation des Kinderdreigestirns 2027 – 10. Januar 2027 (Sonntag)

Geisterzug 2027 – 30. Januar 2027 (Samstag)

Weiberfastnacht 2027 – 4. Februar 2027 (Donnerstag)

Umzug „Jan und Griet“, Chlodwigplatz, Ziel: An St. Agatha, 14.30 Uhr, Historisches Spielm ab 13.30 Uhr, Vorprogramm 12 Uhr

Karnevalsfreitag 2027 – 5. Februar 2027

Sternmarsch, Severinstorburg, Ziel: Alter Markt, 18 Uhr (16 Uhr Öffnung der Tribünen)

Karnevalssamstag 2027 – 6. Februar 2027

Karnevalssonntag 2027 – 7. Februar 2027

Rosenmontag 2027 – 8. Februar 2027

Karnevalsdienstag 2027 – 9. Februar 2027

Aschermittwoch 2027 – 10. Februar 2027

„Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ ist eines der bekanntesten Karnevalslieder von Jupp Schmitz. Es wurde 1953 veröffentlicht und ist seitdem aus dem deutschen Karneval nicht mehr wegzudenken. Der Text stammt von Hans Jonen, die Melodie von Jupp Schmitz. Das Lied thematisiert das Ende der Karnevalszeit am Aschermittwoch und die damit verbundene Rückkehr zur Normalität. (jag)